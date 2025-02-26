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桃園某國小成熔爐翻版？綠委曝特教助理員疑霸凌特教生、看女童內衣

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桃園某國小成熔爐翻版？綠委曝特教助理員疑霸凌特教生、看女童內衣

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林月琴（左二）、郭昱晴（左三）及民進黨桃園市議員黃瓊慧（右三）、桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會舉行「勿讓會稽國小成為桃園版的熔爐」記者會，呼籲桃園市教育局，應正視性平事件的問題及積極督導。記者林伯東／攝影
民進黨立委林月琴（左二）、郭昱晴（左三）及民進黨桃園市議員黃瓊慧（右三）、桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會舉行「勿讓會稽國小成為桃園版的熔爐」記者會，呼籲桃園市教育局，應正視性平事件的問題及積極督導。記者林伯東／攝影

桃園某國小日前爆出疑似長期隱匿特教助理員體罰、霸凌特教生，且涉多起牽女學生手、看女學生胸部等性平案件後，沒想到校長卻疑對吹哨家長、教師秋後算帳。一名家長會委員表示，多位家長已感到恐懼。民進黨立委批是韓國電影熔爐翻版，今要求桃園市教育局應確實調查。

民進黨立委林月琴、郭昱晴與桃園市議員黃瓊慧、桃園市教師會及桃園市各級學校產業工會開記者會，並找來受害學生家長控訴該國小的不當作為。

黃瓊慧表示，自去年9月起該國小教師看不慣特教助理員對學生的不當行為，向校方通報，且也有多名學生向校長表達該助理員拍打、嘲弄特教生等不當管教情事，但校方未積極處理，導致受害特教生持續遭不當對待。本月12日上新聞後，該名特教助理員立刻辦「自願離職」，但校長除對外表示不知情，還運用各種手段讓吹哨者與受害學生感到壓力。

一名家長無奈地說，班上學生都有看見特教助理員在教室大罵髒話跟看女學生內衣，但校長都沒有處理。

一名家長會委員出面表示，看到校長找各種藉口要聘用該名不適任助理員，不管家長們的反對，且已經有多位家長反映該校長持續針對事件相關的家長們，讓大家感到恐懼，「想問教育局是誰讓校長可以如此？我們提供非常多物證人證，不但都沒有任何下文，還要讓我們繼續忍受這些多久？」

郭昱晴表示，去年9月陸續有學童和家長向校方反應，卻到今年1月案件才立案處理，校內處理相關通報程序是否疏忽，桃園教育局應更積極處理，才能落實校園安全

「性平案件年年增，桃園市讓我們很擔憂。」林月琴表示，根據教育部校安通報統計，從桃園市長張善政上任後，國小校園性平事件件數跟人次逐年上升，從2022年到2024年僅三年就上升1.5倍，桃園市教育局是否應該正視性平事件的問題及積極督導。

林月琴指出，為確保類似事件不再發生，要求桃園市教育局應確實調查該助理員涉及的性平與不當管教案件；釐清校方是否延遲通報，並確保學生、家長與教師不會因揭露問題而遭受校方不利對待；與學生與家長保持良好溝通管道，確保整體處理過程符合正當程序。

教師 教育局 校園安全 桃園

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