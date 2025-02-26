特教助理員遭控霸凌性騷 桃市教育局：2月中已主動辭職

桃園市教師會和民進黨立委郭昱晴、林月琴、桃園市議員黃瓊慧今天在立法院開記者會，指控桃市某國小長期隱匿特教助理員體罰霸凌特教生，並涉及至少2起性平案件，市府教育局卻包庇。教育局今早回應，該特教助理員已於2月中旬主動辭職，市府後續會請校方繼續依規定召開校事會議審議，毋枉毋縱。

教團和多位民代今表示，桃市某國小的特教助理員從去年9月開始疑涉多起性平事件，包含牽女學生的手、觀看女學生胸部等，同年10月再被指控模仿身障學生走路，校方卻未立即依法通報，直到今年1月家長向教育局反映後，校方才於1月16日通報，延遲4個月之久。

教團也指，根據教育部校安通報統計，自桃園市長張善政上任後，桃市國小校園性別事件件數與人次逐年上升，從2022年至2024年短短三年間竟上升1.5倍。

教育局副局長賴銀奎回應，該校特教助理員在今年1月17日已被學校停職，教育局也立即請學校安排合適人員替代該員職務；該員雖於今年2月中旬主動向學校提出辭呈並離職，不過針對他疑似涉及性平、校園霸凌及不適任情事，教育局已請學校繼續依規定召開校事會議進行審議。

另，該員疑似涉及校園性平案件，學校已依規定進行校安通報並依法組成調查小組，正由外聘委員調查中，學校是否有逾時通報等情事，將交由調查委員查明，若查證屬實，將依性別平等教育法等相關規定處置。

賴銀奎表示，教育局今年1月16日接獲性平通報後，除責成校方對該員停職、調查，也派員入校調查，針對校長延遲通報及未積極處理的情事，近期內將召開校長成績考核委員會審議究責，及提報校長不適任事實調查審查小組作審議；教育局後續將要求學校聘用特教助理員時嚴加審核，並定期考核工作狀況。