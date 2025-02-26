白沙屯媽祖前許願 金樹營造捐救護車董娘遺愛在人間

苗栗縣知名金樹營造股份公司董娘羅張阿絲月初驟逝，金樹一年多前感恩通霄鎮白沙屯媽祖慈悲許願，今天在奠禮捐贈價值近500萬元的救護車及設備，遺愛在人間。

羅張老太太2月間過世，享壽76歲，今天在苗栗縣後龍鎮福祿壽園區舉行奠禮，賴清德總統、行政院長卓榮泰，及立法院長韓國瑜等人頒輓聯，立委陳超明、苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦、副縣長邱俐俐等人致祭，備極哀榮。

羅張老太太兒子羅志明說，1年多前拱天宮前年建廟160周年，感恩媽祖的慈悲，金樹許願對地方的救護工作再支持，本來以為可以讓媽媽參加一個熱熱鬧鬧開開心心的捐贈典禮，不料媽媽走得突然，在告別式辦理，金樹有能力，還會持續回饋社會。

金樹董事長羅金樹等人代表捐贈，陳美琦、邱俐俐代表接受，並頒發感謝狀，縣政府消防局指出，金樹於2009年捐贈通霄消防分隊幫浦消防車、勤務車各1輛，今天再捐贈1輛高頂救護車，加配自動心肺復甦機、鋁合金椅式擔架床、影像式喉頭鏡，及智慧型訓練假人模型等器材，價值471萬元。

羅張太太的遺願，小愛化為大愛，消防局會全力以赴，將救護車有效地運用在最需要的地方，發揮最大的價值，拯救更多生命，值得一提是金樹去年特別委請消防局救護教官，協助培訓13名初級救護技術員，以備緊急狀況，投入工地、社區防災救護工作。