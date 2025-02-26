3月1日起露營場強制收集處理汙水 新竹市2露營場合格

為避免露營所產生的汙水直接排放汙染水體，環境部去年公告「禁止足使水汙染行為」，今年3月1日起正式實施。新竹市環保局指出，全台總計約有1927處露營場，新竹市有2處，均設有建築物汙水處理設施，未發現有違規情形。

新竹市環保局說明，對於露營場產生的沖洗式廁所排水及生活雜排水，業者若未採取納入汙水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理，以及未收集或未設置建築物汙水處理設施等，增列為足使水汙染行為，違反規定將依水汙染防治法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局提醒，民眾從事露營活動時，亦可採取環保措施，達到「療癒身心靈、保護大自然」的雙重效果。如露營前，事先處理食材，避免使用一次性餐具、旅宿用品，用餐後先擦去油脂再使用環保清潔劑，減少水質汙染；露營結束後，請記得帶走所有垃圾，讓露營活動與自然和諧共存，更是實踐「無痕露營」的最佳途徑。

環保局強調，為減少露營對環境造成的負擔，須透過業者與民眾雙方一起努力，實現綠色永續露營。業者強化露營場管理，設置建築物汙水處理設施、妥善收集汙水，民眾採取無痕露營的環保措施，共同減少對水體與生態系統的影響，實踐淨零綠生活，達成聯合國永續發展目標（SDG6），提高環境品質。

新竹市代理市長邱臣遠表示，露營活動在台灣逐漸盛行，為落實中央政策，市府透過加強對露營場業者的宣導與輔導，確保業者遵守環保規定，並為民眾提供更乾淨、更友善的露營空間。