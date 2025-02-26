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改善苗62線落石 爭取2800萬監測計畫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣泰安鄉苗62線易發生落石災害。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安鄉苗62線易發生落石災害。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣泰安鄉苗62線是當地居民與溫泉區遊客主要進出道路，但多年來易發生落石災害，上周在6.2公里處連落石預警設備都被砸中，居民用路惶惶不安。公路局最近同意2800萬元監測分析評估計畫納入審議，後續縣府再據以爭取改善。

苗縣府列管泰安鄉2項重大建設，包括苗62線道路拓寬改善工程，可行性評估總經費3期、21.6億多元，及「打造原鄉最後一哩路」雪霸國家公園至雪見道路（苗62之1線）興建工程，行政院公共工程委員會同意核列總經費14.5億餘元。

其中，苗62線沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是坡度6、70度以上高聳山壁，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響不穩定，雨後容易發生土石崩落，多次造成人車受災，6.2公里處落石預警設備，17日還遭波及損壞。

縣議員劉美蘭說，苗62線是泰安鄉錦水、八卦上千名居民，還有溫泉區遊客主要進出道路，但落石頻繁，她每次都要禱告，通過後鬆了一口氣感謝主，改善刻不容緩。

公路局要求必須先辦理監測分析，縣府提報2800萬元「苗62線危險路段道路邊坡管理分析改善評估計畫」，公路局最近同意納入生活圈計畫審議。縣府指出，如果通過將參考結果，爭取苗62線改善工程。

苗栗縣泰安鄉苗62線易發生落石災害，上周在6.2公里連預警設備都被砸中損壞（圖）。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安鄉苗62線易發生落石災害，上周在6.2公里連預警設備都被砸中損壞（圖）。圖／苗栗縣政府提供

公共工程 溫泉 落石

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