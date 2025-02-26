機捷施工出包 4車380人受延誤

機場捷運通車將滿8年，在台灣燈會助攻下，旅客前天累計破2億人次。但昨凌晨工程車施工偏移軌道事件，4班列車、約380名旅客行程耽誤，加上22日車站電力跳脫旅客摸黑拖行李，服務品質也受質疑；桃捷公司昨回應，前後2次事件狀況不同，會再檢討改進。

機場捷運昨凌晨1時許進行A15大園站站體油漆工程，工程車在吊掛機具過程重心不穩，導致車輪偏移軌道，工作人員第一時間搶修，但狀況直到清晨5時44分才排除，共影響4車約380名旅客。

針對突發狀況，桃捷緊急公告向旅客致歉，原定昨天直達車全改為站站停的區間車，後來見狀況完全排除，昨上午9時30分宣布恢復正常運行。

另外，機捷運量雖在台灣燈會助攻下突破2億人次搭乘，但燈會期間也曾發生狀況。22日上午8時許，A8長庚醫院站至A13機場第二航廈站電力跳脫，雖然列車運行無虞，但旅客摸黑抬行李，仍引發些許民眾抱怨。

桃園市議員謝美英表示，台灣燈會期間，桃園市政府以最快速度調整機捷加班車與運行模式，解決民怨，但機捷攸關乘客、公共運輸安全，希望不是因為燈會期間支援燈會造成管理及人力問題。

謝美英也提到，桃捷公司工會有反映諸多人力調度狀況，她認為合理的工作條件與工作量都必須納入考量，建議桃捷公司多與工會溝通，傾聽第一線心聲，適才適所發揮專業，減少突發狀況，避免人心惶惶衍生頻繁異動，連帶影響交安。

桃捷表示，22日與25日的狀況不同，是2個獨立個案，系統若異常，公司會啟動備援機制和緊急搶修處置，也會在每次事件後檢討SOP，精進工法與加強設備故障緊急應變。工程車屬夜間施工工程，公司也會加強督促廠商遵守施工規範，避免情況重演，影響旅客權益。