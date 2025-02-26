看見幸福台灣／張善政 工程師思維拚施政

經濟日報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政桃園市政府／提供
桃園市長張善政桃園市政府／提供

桃園市長張善政上任兩年，政績獲市民肯定，桃園幸福感排名大幅提升。「我是工程師，市府團隊兩年來就以工程師的思維，以及十年、20年的視野高度，努力打造幸福宜居的城市。」張善政表示，主要朝三大方向努力，包括打造友善生育環境、智慧治理建構永續城市，以及展現桃園文化之美。

「桃園模式就是工程師解決問題的模式。」張善政指出，面對複雜的舊城區改造與交通問題，市府推動「人本友善168」計畫，改善全市超過157處行人空間、56所學校通學步道。在舊城再生方面，中壢區首件人本環境改善工程已開工，未來將持續優化學區周邊通學路段及地區性巷道整體規劃。

談到綠線捷運建設，張善政說，在「工程師」治理模式下，從原本計畫要六年，他上任前幾乎沒動靜，現在可以力拚在他四年任期內、2026年北段七站通車銜接機場捷運，2030年主線可望全線通車。過去北機廠用地因地質軟弱成為建設死結，但市府透過改變傳統工法，將原本需兩年半的整地工程縮短至八個月完成。

張善政強調，智慧治理是公部門首要面對的重要課題，因為公部門人力有限，但與往昔相比，現在要處理、面對的問題可以說是「爆炸性」的增加，因此市府首創「智慧城鄉發展委員會」，兩年來推行超過100個智慧城市專案，包括獲得國際碳揭露計畫最高獎項的碳排放管理，以及運用AI技術成功減少25%噪音申訴的「靜桃專案」。

友善育兒方面，成立全台首創婦幼發展局，推出「一生好運卡」、「好孕專車」等創新措施，並放寬生育津貼請領條件，實施五歲幼兒教育助學金、國中小免費營養午餐等政策，打造「勇敢生、安心養」的幸福城市。

工程師 張善政 機場捷運

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