看見幸福台灣／桃園出生率蟬聯六都最高 友善婦幼 幸福有感

人口成長，往往是各先進城市施政良窳的指標之一，桃園市蟬聯六都中出生率最高、平均年齡最年輕的城市，六歲以下人口比率占全市人口的5.6%，穩居六都之冠，更獲內政部「推行人口政策措施宣導執行」績效優良的肯定，桃園市長張善政力推的友善婦幼政策，成功地讓桃園市民幸福感大幅提升。

經濟日報「2024縣市幸福指數大調查」中，桃園市拿下全台第五的佳績，相較於2023年大幅進步七名。

桃園在「2024年台灣幸福座標」上，位於「政府統計數據、民意調查結果雙優」的縣市區，表現亮眼。在政府統計數據中，收入、健康、安全、服務可近性等項目表現優異；民調表現部分，民眾對家庭經濟、政府作為、生活現況滿意度都高。

張善政率全台之先成立「婦幼發展局」後，更陸續推出「一生好運卡」、「加碼生育津貼」、「五歲幼兒教育助學金」、「國中小免費營養午餐」等創新措施，除有效減輕家長負擔，也把關國中小學生的午餐健康，更首度舉辦「午餐在地食材健康吃─校園米其林美食爭霸賽」，邀請校園午餐的廚師與營養師參賽，設計出美味又營養的創意菜單，獲得學子們好評。

體恤家長們的托育需求，桃園市去年增設十處公設民營托嬰中心及社區公托家園，達到54處，並在社宅及公有館舍設置了24處親子館；公共化幼兒園超過260間、增設定點臨時托育場所及2歲專班。今年龍潭社福館落成後，就會實現「一區一公托」、「一區一親子館」的目標。另外，張善政推動「孕產婦暨婦女心理健康促進計畫」、「凍卵營養金補助」，以及全台第一的「桃園市擴大肺癌篩檢」計畫等，期盼降低產後婦女憂鬱症比例、讓婦女兼顧職場發展與自我實現。

2025年，桃市府將推出兩項全新計畫，首先是「孕產婦全方位守護計畫」，由合作單位提供設籍桃市的孕產婦或配偶，或尚未取得中華民國身分證的外籍孕產婦「衛教諮詢」、「關懷追蹤」、或特殊個案需求，追蹤關懷服務。另一是「擴大健康幸福家庭補助計畫」，包含「孕前健康檢查」及「中醫助孕調理」予以補助。

企業投資桃園的金額也不斷提高。截至去年11月底已經超過2,100億元，加上12月的投資金額，將創下新高；另在經濟部「投資台灣三大方案」中，桃園的招商金額超過500億元，居全台第一。