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228連假大溪復興景點踏青 桃警交通疏導管制看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪警方228連假規畫大溪、復興景點、道路交通疏導及管制措施，呼籲遊客出遊遵守行車避免塞車。圖／警方提供
大溪警方228連假規畫大溪、復興景點、道路交通疏導及管制措施，呼籲遊客出遊遵守行車避免塞車。圖／警方提供

今年228和平紀念日3天連假將至，桃園市大溪、復興區觀光景點多，成為許多遊客連假必選旅遊去處，大溪警分局今天表示，為讓連假交通順暢，規畫大溪和平老街為行人徒步區、大溪老城區周邊道路管制進出等多項交通措施，及建議替代道路，提供民眾參考出遊，以免塞車。

大溪、復興區知名旅遊景點多，包括大溪慈湖兩蔣園區、中正公園、大溪老街、及石門水庫、小烏來風景區、角板山、新溪口吊橋及、羅浮溫泉公園、東眼山、拉拉山及北橫許多遊覽景點，加上現在正值北橫櫻花季，日本品種櫻花盛開季節，大溪警方預估228連假，將吸引大批民眾、遊客探訪遊覽。

大溪分局規畫228連假期間交通疏導措施，提供民眾參考，大溪老城區周邊道路管制自28至3月2日為止，包括和平老街畫設行人徒步區（每天上午9時至下午6時)，警方在康莊路、和平街五岔路口實施交管，康莊路與得勝路口，每天（12-18時)管制車輛，禁止右轉進入得勝路，實施單行道管制，老街車流建議由康莊路右轉中正路、中正路左轉普濟路，可新北市三峽或左轉桃園方向，另頭寮丁字路口疏導管制。

大溪老城區停車位數量有限，請遊客盡量將車輛停放月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街，這段期間每天下午3至6時，介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口處，視交通狀況機動實施圓環單向管制及封閉往三元一街方向車道、瑞安路迴轉道，疏導車流。

復興區連假期間周邊道路管制，包括台7線與台7乙線圓環機動疏導、台7線桃119線至桃115線天空步道、桃118線溪口吊橋、上巴陵至神木區沿線機動疏導，台7線與中正路口（上午10時至晚上8時）管制下山車輛左轉進入角板山。

同時建議台7線下山替代道路，包括往新竹方向遊客改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西方向；往台北方向遊客改由台7乙線往新北市三峽，再接國道3號三鶯交流道北上，警方並呼籲遊客，務必遵守交通規則、配合警方指揮交管行車，避免塞車影響遊興。

大溪警方228連假規畫大溪、復興景點、道路交通疏導及管制措施，呼籲遊客出遊遵守行車避免塞車。圖／警方提供
大溪警方228連假規畫大溪、復興景點、道路交通疏導及管制措施，呼籲遊客出遊遵守行車避免塞車。圖／警方提供
大溪警方228連假規畫大溪、復興景點、道路交通疏導及管制措施，呼籲遊客出遊遵守行車避免塞車。圖／警方提供
大溪警方228連假規畫大溪、復興景點、道路交通疏導及管制措施，呼籲遊客出遊遵守行車避免塞車。圖／警方提供
大溪警方228連假規畫大溪、復興景點、道路交通疏導及管制措施，呼籲遊客出遊遵守行車避免塞車。圖／警方提供
大溪警方228連假規畫大溪、復興景點、道路交通疏導及管制措施，呼籲遊客出遊遵守行車避免塞車。圖／警方提供

交通管制 大溪老街 桃園 連假

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