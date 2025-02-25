桃市青年諮詢會提案發表整合 桃園市智慧APP呼應市民卡

第5桃園市青年諮詢會今舉行青年優點子提案成果發表，共51位青諮委員分4大組別，向市府說明提案，內容橫跨「文化發展」、「社會公益」、「國際交流」、「公共參與」、「智慧科技」、「災害防治」面向，傳達青年對於市政推動的期盼。

桃園青年諮詢會於去年3月29日上任，51位青諮委員涵蓋多元族群如原住民族、新住民、大專生及高中職生，以市府施政方向及委員專業規畫分「公共參與組」、「文化發展組」、「國際展望組」及「智慧生活組」4大組別，安排青諮委員至外縣市青年業務走讀、桃園市議會參訪與議員交流，並與公共政策制定者直接對話，期盼讓提案更接近實務面。

本次成果發表青年諮詢委員提出「鼓勵青年參與文化公益市集合作行動方案」、「桃園國際青年交流與海外實習合作計畫」、「公共參與護照」、「桃園市學生自治傳承營常態化」、「整合桃園市智慧APP，推動智慧城市發展」及「加強桃園災害防治及燒燙傷教育」等亮點提案，呼應市府推動青年公共參與、多元族群文化共榮、桃園市民卡2.0及災害防治等政策主軸，也驗證市政推動符合青年期待。

桃園市長張善政為青年諮詢會召集人，今出席表示，青諮委員們對公共事務不僅關心，更有議員助理或是政二代參與，做為青諮委員需要了解市政，更要言之有物，期許所有委員持續關注各項公眾議題，提案後與各局處交流。