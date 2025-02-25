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新竹市棒球場就地回填合法? 專家：不能有營建廢棄物

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影

新竹市立棒球場被鑑定未達安全程度，市府近日開挖移除覆土，在外野開挖發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等建築廢棄物，檢調今天也到現場勘查。對此，土木技師公會理事拱祥生指出，所有的回填工程不能有營建廢棄物，更何況是嚴謹粒料規範棒球場，比一般道路路基回填的規範更加嚴格。

「回填土不能有營建廢棄物！」拱祥生指出，依據公共工程施工綱要規範，構造物回填的材料，應為經工程司認可的適當材料，並不得含有淤泥、樹根、草皮、腐植土、其他有害物質及不適用材料。意即不管是一般或路堤回填工程，規範都不允許有營建廢棄物，不是任何材料都可回填，更何況是棒球場工程，應採更高規範來施作，含有營建廢棄物土方應去化到土石方資源堆置處理場，不該作為工程回填材料。

他解釋，工程司核可用於回填構造物周圍的材料，其最大粒徑應小於10公分，經工程司核可該項材料得以石塊或礫石摻粒料回填。回填材料有規範，不是含有雜物土壤就可以隨便回填，至於「營建剩餘土石方處理方案」的規定中提到挖填平衡的做法，此為基本環保概念，非工程準則，不能回填不合格材料進行。

對於新竹市立棒球場近期開挖出來，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等建築廢棄物，拱祥生說明，回填時，除了不能使用營建廢棄物之外，對於有強度需求的路基土壤，在土壤的粒徑分布與大小，都有嚴加的規範，更何況是嚴謹粒料規範棒球場。

新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
市府近日開挖移除覆土，在外野開挖發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等建築廢棄物，檢調今天也到現場勘查。記者黃羿馨／攝影
市府近日開挖移除覆土，在外野開挖發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等建築廢棄物，檢調今天也到現場勘查。記者黃羿馨／攝影

廢棄物 新竹市立棒球場 材料

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