新竹市棒球場就地回填合法？ 市府：回填材料不合規定

新竹市立棒球場20日開挖移除覆土，卻在外野發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等廢棄物，檢調今也到現場勘查。不過綠營議員指出，營建剩餘土石回填不僅是常見，也是合理做法。但市府聲明，這些回填物完全不合乎就地回填規定材料。

民進黨籍新竹市議員劉康彥指出，舊新竹棒球場的外野區，有部分拆除、部分修建、部分拉皮，這些工程所製造的剩餘土石方，依「營建剩餘土石方處理方案」規定、依「本工程土方平衡」為優先原則，就地回填不外運，不僅是常見，也是合理的做法，且棒球場施工過程都有縮時攝影，什麼東西運進來運出去都有畫面可證。

時代力量新竹市議員林彥甫則表示，市府應說清楚棒球場是挖出營建廢棄物，還是營建剩餘土石方，乾淨的營建剩餘土石方，如果3至5 %的範圍有部分混泥土塊、磚塊，還情有可原，但如果是30%以上都是，當然是無法接受。任何工程都不該用營建廢棄物回填，一般的道路如此，打職業比賽的棒球場更是，如果真的有營建廢棄物，營造商、監造和前朝市府都有責任。

針對民進黨議員提出「依據前市府核准之發放監拆計畫，同意磚、瓦可就地回填」一事，市府也嚴正聲明，因就目前現場開挖情形，除了磚、瓦外，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等等，完全不合乎就地回填規定之材料，最大粒徑也超過契約文件的施工規範敘明，構造物回填材料應符合「經工程司核可用於回填構造物周圍之材料，其最大粒徑應小於10cm」合格材料之規定。

新竹市政府工務處表示，新竹市立棒球場覆土移除工程刻正執行中，移除覆土工程原訂移除球場回填之30至65公分不合乎安全標準之覆土材料，按原定施工計畫，移除土石方施工期程約4至5個月，因現場開挖中發現非屬棒球場土層規範之回填材，市府將持續確認其回填範圍、設計書圖標準與一、二級品管文件逐步檢視、釐清缺失。