快訊

經典賽Live／中華隊先馳得點！吳念庭再敲一分 2：0領先西班牙

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市棒球場就地回填合法？ 市府：回填材料不合規定

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府嚴正聲明，因就目前現場開挖情形，除了磚、瓦外，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等等，完全不合乎就地回填規定之材料。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府嚴正聲明，因就目前現場開挖情形，除了磚、瓦外，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等等，完全不合乎就地回填規定之材料。記者黃羿馨／攝影

新竹市立棒球場20日開挖移除覆土，卻在外野發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等廢棄物，檢調今也到現場勘查。不過綠營議員指出，營建剩餘土石回填不僅是常見，也是合理做法。但市府聲明，這些回填物完全不合乎就地回填規定材料

民進黨籍新竹市議員劉康彥指出，舊新竹棒球場的外野區，有部分拆除、部分修建、部分拉皮，這些工程所製造的剩餘土石方，依「營建剩餘土石方處理方案」規定、依「本工程土方平衡」為優先原則，就地回填不外運，不僅是常見，也是合理的做法，且棒球場施工過程都有縮時攝影，什麼東西運進來運出去都有畫面可證。

時代力量新竹市議員林彥甫則表示，市府應說清楚棒球場是挖出營建廢棄物，還是營建剩餘土石方，乾淨的營建剩餘土石方，如果3至5 %的範圍有部分混泥土塊、磚塊，還情有可原，但如果是30%以上都是，當然是無法接受。任何工程都不該用營建廢棄物回填，一般的道路如此，打職業比賽的棒球場更是，如果真的有營建廢棄物，營造商、監造和前朝市府都有責任。

針對民進黨議員提出「依據前市府核准之發放監拆計畫，同意磚、瓦可就地回填」一事，市府也嚴正聲明，因就目前現場開挖情形，除了磚、瓦外，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等等，完全不合乎就地回填規定之材料，最大粒徑也超過契約文件的施工規範敘明，構造物回填材料應符合「經工程司核可用於回填構造物周圍之材料，其最大粒徑應小於10cm」合格材料之規定。

新竹市政府工務處表示，新竹市立棒球場覆土移除工程刻正執行中，移除覆土工程原訂移除球場回填之30至65公分不合乎安全標準之覆土材料，按原定施工計畫，移除土石方施工期程約4至5個月，因現場開挖中發現非屬棒球場土層規範之回填材，市府將持續確認其回填範圍、設計書圖標準與一、二級品管文件逐步檢視、釐清缺失。

市府重申，因檢調單位已於今天上午同步至現場啟動調查，市府將協助確認是否違反相關規定，並持續積極推進新竹棒球場改善進度，還給新竹市民一個安全、舒適的棒球場。

新竹市議員劉康彥指出，依「營建剩餘土石方處理方案」規定，就地回填不外運，不僅是常見，也是合理的做法。圖／劉康彥提供
新竹市議員劉康彥指出，依「營建剩餘土石方處理方案」規定，就地回填不外運，不僅是常見，也是合理的做法。圖／劉康彥提供
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員劉康彥指出，根據工作紀錄，外野原土層草皮、紅土區的採樣結果，不良物比率都是0，完全符合行政院公共工程委員會的標準，這是高虹安市府團隊的結論。圖／劉康彥提供
新竹市議員劉康彥指出，根據工作紀錄，外野原土層草皮、紅土區的採樣結果，不良物比率都是0，完全符合行政院公共工程委員會的標準，這是高虹安市府團隊的結論。圖／劉康彥提供
新竹市政府嚴正聲明，因就目前現場開挖情形，除了磚、瓦外，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等等，完全不合乎就地回填規定之材料。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府嚴正聲明，因就目前現場開挖情形，除了磚、瓦外，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等等，完全不合乎就地回填規定之材料。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府嚴正聲明，因就目前現場開挖情形，除了磚、瓦外，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等等，完全不合乎就地回填規定之材料。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府嚴正聲明，因就目前現場開挖情形，除了磚、瓦外，還有許多鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等等，完全不合乎就地回填規定之材料。記者黃羿馨／攝影

廢棄物 新竹市立棒球場 材料

延伸閱讀

新竹巿立棒球場填什麼？議員林彥甫要市府說清楚

竹市淘汰25年老車換購電動車 最高補助2萬6500元

綠營稱回填合法 藍營質疑不當掩埋…新竹棒球場爭議再起

檢調查新竹棒球場成廢棄物掩埋場 邱臣遠還點名1單位

相關新聞

新竹市棒球場就地回填合法? 專家：不能有營建廢棄物

新竹市立棒球場被鑑定未達安全程度，市府近日開挖移除覆土，在外野開挖發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等建築廢棄物...

桃市青年諮詢會提案發表整合 桃園市智慧APP呼應市民卡

第5桃園市青年諮詢會今舉行青年優點子提案成果發表，共51位青諮委員分4大組別，向市府說明提案，內容橫跨「文化發展」、「社...

新竹市棒球場就地回填合法？ 市府：回填材料不合規定

新竹市立棒球場20日開挖移除覆土，卻在外野發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等廢棄物，檢調今也到現場勘查。不過綠...

新竹巿立棒球場填什麼？議員林彥甫要市府說清楚

新竹市立棒球場20日開始移除覆土，發現外野區有大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶。時代力...

櫻花季美景不獨享！苗栗攝影工作者取景推「最美派出所」

台中后里泰安派出所有全台「最美派出所」之稱，所旁的櫻花林最近已盛開，美景迷人，苗栗縣頭份市攝影愛好者林桔春最近專程前往，...

桃竹交界龍新路車禍頻繁 桃市府決拓寬明開徵地公聽會

桃園市龍潭區三和國小前的龍新路三和段道路路幅小，上下班往返龍潭、新埔車多，影響學童通學，地方長期陳情拓寬，市議員徐玉樹今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。