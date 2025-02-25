新竹巿立棒球場填什麼？議員林彥甫要市府說清楚

新竹市立棒球場20日開始移除覆土，發現外野區有大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶。時代力量新竹市議員林彥甫批評，市府應說清楚棒球場是挖出營建廢棄物，還是營建剩餘土石方，以及棒球場何時重啟。

新竹市議會國民黨黨團今天上午走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，質疑廢棄物是否外運回填？新竹代理市長邱臣遠也呼籲檢調及監察院徹查，盡速釐清真相。

不過議員林彥甫指出，乾淨的營建剩餘土石方，如果 3至5 % 的範圍有部分混泥土塊、磚塊，還情有可原，但如果是 30% 以上都是，當然是無法接受。任何工程都不該用營建廢棄物回填，一般的道路如此，打職業比賽的棒球場更是，如果真的有營建廢棄物，營造商、監造和前朝市府都有責任。

林彥甫表示，在情況未明之前，憑幾張圖就說場地有大量營建廢棄物，很明顯是有人刻意在帶風向，試圖模糊焦點。市府應該趕緊出來說明清楚，棒球場是挖出營建廢棄物，還是營建剩餘土石方？範圍有多大、真實的情況為何，而不是放任各界捕風捉影，但市府到現在依然神隱中，尚未給出官方說法。