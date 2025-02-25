桃園中壢運動公園周邊道路完善 龍岡路將拓寬紓解車流

桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開闢完成，不過龍岡路及環中東路二段路口，現況道路較狹窄僅約15公尺，卻是中壢、平鎮往來的重要道路，考量現況路寬無法紓解日益增多車流，銜接至龍岡路二段，因此將拓寬環中東路至闢建中的祿元街的龍岡路寬至30公尺，因事涉私人土地，市府後續將召開協議價購會議，並分期辦理龍岡路拓寬。

中壢運動公園區段徵收工程昨完工啟用，周邊道路也日益完善，不過龍岡路上的環中東路二段至祿元街約50公尺道路，目前路寬僅約15公尺，月3至4線道，考量後續將有大量人口流入，造成交通需求增多，而興建中的祿元街無法銜接至龍岡路二段，因此短期先以瓶頸道路方式辦理打通。

市議員黃崇真表示，短期內龍岡路無法全線拓寬，因此將往來中壢、平鎮，且連結中壢火車站的重要道路，先做路口瓶頸拓寬，讓上下班時間繁忙路口，可以紓解大量車流，不會過度壅塞，等到龍岡國小順利遷校後，再做後續整體拓寬，讓交通更加順暢，希望愈快愈好。

市議員謝美英說，中壢體育園區進入實質開發階段，瓶頸道路打通非常重要，但民眾向她反映，短短50公尺斥資千萬元，效益為何？有沒有辦法更節省公帑，這是市府可以再評估的部分。

桃園市工務局工程用地科回應，本路段計畫道路路口，道路長度50 公尺，現況路寬15公尺，都市計畫路寬30公尺，工程費約1000萬元，預計於年6月用地取得完成，目前共有15位所有權人，後許將展開協議價購，其餘拓寬部分，分期施工完成。