桃園中壢運動公園周邊道路完善 龍岡路將拓寬紓解車流
桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開闢完成，不過龍岡路及環中東路二段路口，現況道路較狹窄僅約15公尺，卻是中壢、平鎮往來的重要道路，考量現況路寬無法紓解日益增多車流，銜接至龍岡路二段，因此將拓寬環中東路至闢建中的祿元街的龍岡路寬至30公尺，因事涉私人土地，市府後續將召開協議價購會議，並分期辦理龍岡路拓寬。
中壢運動公園區段徵收工程昨完工啟用，周邊道路也日益完善，不過龍岡路上的環中東路二段至祿元街約50公尺道路，目前路寬僅約15公尺，月3至4線道，考量後續將有大量人口流入，造成交通需求增多，而興建中的祿元街無法銜接至龍岡路二段，因此短期先以瓶頸道路方式辦理打通。
市議員黃崇真表示，短期內龍岡路無法全線拓寬，因此將往來中壢、平鎮，且連結中壢火車站的重要道路，先做路口瓶頸拓寬，讓上下班時間繁忙路口，可以紓解大量車流，不會過度壅塞，等到龍岡國小順利遷校後，再做後續整體拓寬，讓交通更加順暢，希望愈快愈好。
市議員謝美英說，中壢體育園區進入實質開發階段，瓶頸道路打通非常重要，但民眾向她反映，短短50公尺斥資千萬元，效益為何？有沒有辦法更節省公帑，這是市府可以再評估的部分。
桃園市工務局工程用地科回應，本路段計畫道路路口，道路長度50 公尺，現況路寬15公尺，都市計畫路寬30公尺，工程費約1000萬元，預計於年6月用地取得完成，目前共有15位所有權人，後許將展開協議價購，其餘拓寬部分，分期施工完成。
謝美英說，龍岡路瓶頸道路打通目前進行第2期協議價購階段，更重要的第3龍岡國小遷校，該段瓶頸道路經費將會更龐大，市府應該提前預作準備。體育園區整體規畫已見雛型，經費有沒有著落，是未來開發關鍵。
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