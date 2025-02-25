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桃竹交界龍新路車禍頻繁 桃市府決拓寬明開徵地公聽會
桃園市龍潭區三和國小前的龍新路三和段道路路幅小，上下班往返龍潭、新埔車多，影響學童通學，地方長期陳情拓寬，市議員徐玉樹今天上午辦理會勘、表示，該路是三和國學童上下學必經及三洽水觀光廊道，長期寬度約4至6公尺，常發生車禍，亟需拓寬，明天辦理公聽會尋求地主同意，早日拓寬改善交通。
桃園市政府工務局表示，市府規畫龍新路三和段道路拓寬工程，全長約460公尺，路幅拓寬至8公尺（現況4-6公尺），總工程費約5000萬元，用地費約2800萬元，總經費約7800萬元，徵收用地大約0.4公頃，私人土地約66%，今年2、5月召開2場公聽會、8月辦理協議價購會議、年底前提送徵收計畫書，預計最快明年12月動工。
徐玉樹會同龍潭區三和里長謝金棋、三水里長張双貴和里民多人在三和國小前會勘，謝金棋、張双貴及三程國小校方均表達，地方都希望該路早日拓寬，提供學童安全的通學廊道，也讓民眾行車、騎車安全，降低車禍率。
徐玉樹表示，三和國小前的龍新路，是桃園龍潭通往新竹縣新埔的重要道路，幾十年來路寬約4至6公尺，如今銜接新埔路段，新竹縣早已完成拓寬，近年往返此路車輛增加，又是三洽水地區觀光廊道，加上學童每天上下學，屢次發生車禍，地方長期爭取拓寬，市府同意拓寬及進行規畫，明天召開第一次公聽會，爭取地主同意徵收，早日拓寬改善交通。
張双貴說，新埔很多人在龍潭工作，龍潭人至新竹搭高鐵，往返騎機車、開車都走此路，上下學時段學童通學路幅空間不夠，多次出車禍，大家都希望趕快拓寬；三和國小校友、三和文教基金會董事長余建霖，本身也是拓寬用地的地主，他說，該路往來龍潭、新埔車多，學童通學也走此路，為讓學童安全的通學廊道，他支持此路拓寬。
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