中壢樂齡中心開學 超過1400名長者報名

桃園市中壢區樂齡學習中心今舉行「114年第一期開學典禮」，透過樂齡學習中心為55歲以上長者提供多元化學習機會，目前已有超過1400位長者報名參與樂齡學習中心的課程。

桃園市樂活領航教育學會長期致力於推動高齡教育，透過樂齡學習中心為55歲以上長者提供多元化學習機會。

樂齡學習中心開設樂齡核心課程、自主規畫課程及貢獻服務課程，涵蓋生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係及社會參與等多個面向，幫助長者提升生活品質，維持身心健康。

另為讓學習內容更貼近學員需求，樂齡學習中心也結合在地資源與產業特色，開設專屬課程與樂齡學習社團，鼓勵學員探索新興興趣，並透過團體活動建立社交連結。此外，中心也積極推動學員參與貢獻服務，將所學知識與技能回饋社會，讓學習的價值得以延續與擴展。

目前已有超過1400位長者報名參與樂齡學習中心的課程，顯示出高齡族群對學習的熱情與需求。

隨著桃園市高齡人口比例不斷攀升，桃園市府對於高齡教育與福利的推動也更加重視，期望透過樂齡學習中心提供的課程與活動，讓長者擁有更充實、有意義的生活。