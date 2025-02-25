竹市淘汰25年老車換購電動車 最高補助2萬6500元
新竹市去年祭出520萬汰舊機車換購電動機車補助政策，今年再加碼針對排放汙染物濃度較高之二行程機車及25年以上四行程機車，推出歷年最高額度補助金2萬6500元專案，即日起開放申申請。
新竹市代理市長邱臣遠指出，今年市府與中央攜手合作加碼補助，推出歷年最高額度補助金2萬6500元專案；另中低收入戶汰舊換購電動機車除可領4萬1500元外，可再獲得充電費用6000元，合計最高可領補助費用4萬7500元。
邱臣遠也表示，目前設籍登記在新竹市的電動機車已從2015年的922輛，增至2025年1月的1萬6253輛，成長16.63倍，占新竹市機車總數5.6%，是非六都排名第二，期望透過補助計畫，讓電動機車數量進一步提升。
新竹市環保局表示，近年新竹市透過汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，二行程機車目前剩餘2822輛、占新竹市機車總數0.9%，25年以上四行程機車剩餘7631輛、占新竹市機車總數2.6%。
環保局說明，2024年底前設籍新竹市的民眾，凡淘汰2014年12月31日前出廠的機車並同時換購電動機車，每輛即可獲得中央及市府加碼補助。補助對象分為「一般民眾、中低收入戶」兩大類，依據老舊機車之「二行程、四行程」類型、機車車齡及換購電動機車之「小型輕型、輕型、重型」三大類型，享有不同的補助總額。
一般民眾汰換二行程機車或車齡25年以上四行程機車，可獲補助1萬9600元至2萬6500元，汰換車齡10年至24年四行程機車可獲補助1萬5600元至2萬1500元；中低收入戶換購可獲補助為2萬7600元至4萬1500元及充電費用6000元，合計可獲補助為3萬3600元至4萬7500元。補助期限追溯至今年1月1日，請民眾盡速申請。
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