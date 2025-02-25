快訊

前立委楊文欣癌逝…6年任期跑票4次 創國會史上「跑票最多」紀錄

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

竹市淘汰25年老車換購電動車 最高補助2萬6500元

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市去年祭出520萬汰舊機車換購電動機車補助政策，今年再加碼針對排放汙染物濃度較高之二行程機車及25年以上四行程機車，推出歷年最高額度補助金2萬6500元專案，即日起開放申申請。圖／新竹市政府提供
新竹市去年祭出520萬汰舊機車換購電動機車補助政策，今年再加碼針對排放汙染物濃度較高之二行程機車及25年以上四行程機車，推出歷年最高額度補助金2萬6500元專案，即日起開放申申請。圖／新竹市政府提供

新竹市去年祭出520萬汰舊機車換購電動機車補助政策，今年再加碼針對排放汙染物濃度較高之二行程機車及25年以上四行程機車，推出歷年最高額度補助金2萬6500元專案，即日起開放申申請。

新竹市代理市長邱臣遠指出，今年市府與中央攜手合作加碼補助，推出歷年最高額度補助金2萬6500元專案；另中低收入戶汰舊換購電動機車除可領4萬1500元外，可再獲得充電費用6000元，合計最高可領補助費用4萬7500元。

邱臣遠也表示，目前設籍登記在新竹市的電動機車已從2015年的922輛，增至2025年1月的1萬6253輛，成長16.63倍，占新竹市機車總數5.6%，是非六都排名第二，期望透過補助計畫，讓電動機車數量進一步提升。

新竹市環保局表示，近年新竹市透過汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，二行程機車目前剩餘2822輛、占新竹市機車總數0.9%，25年以上四行程機車剩餘7631輛、占新竹市機車總數2.6%。

環保局說明，2024年底前設籍新竹市的民眾，凡淘汰2014年12月31日前出廠的機車並同時換購電動機車，每輛即可獲得中央及市府加碼補助。補助對象分為「一般民眾、中低收入戶」兩大類，依據老舊機車之「二行程、四行程」類型、機車車齡及換購電動機車之「小型輕型、輕型、重型」三大類型，享有不同的補助總額。

一般民眾汰換二行程機車或車齡25年以上四行程機車，可獲補助1萬9600元至2萬6500元，汰換車齡10年至24年四行程機車可獲補助1萬5600元至2萬1500元；中低收入戶換購可獲補助為2萬7600元至4萬1500元及充電費用6000元，合計可獲補助為3萬3600元至4萬7500元。補助期限追溯至今年1月1日，請民眾盡速申請。

新竹 環保局 行程 電動機車

延伸閱讀

新竹棒球場廢棄物堆如山 藍營議員：終於有機會挖出來給大家看

體育館與田徑場運動隨身物品不翼而飛 竹市警逮慣犯

二二八和平紀念日3天連假 新竹市垃圾清運不打烊

竹市三民國中臨時人行道停滿汽機車 市府通知移車

相關新聞

綠營稱回填合法 藍營質疑不當掩埋…新竹棒球場爭議再起

新竹市立棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶...

桃竹交界龍新路車禍頻繁 桃市府決拓寬明開徵地公聽會

桃園市龍潭區三和國小前的龍新路三和段道路路幅小，上下班往返龍潭、新埔車多，影響學童通學，地方長期陳情拓寬，市議員徐玉樹今...

竹市淘汰25年老車換購電動車 最高補助2萬6500元

新竹市去年祭出520萬汰舊機車換購電動機車補助政策，今年再加碼針對排放汙染物濃度較高之二行程機車及25年以上四行程機車，...

中壢樂齡中心開學 超過1400名長者報名

桃園市中壢區樂齡學習中心今舉行「114年第一期開學典禮」，透過樂齡學習中心為55歲以上長者提供多元化學習機會，目前已有超...

228峨眉桶柑路跑人數創新高 穿越果園 喝橘子汽水吸睛

新竹縣峨眉鄉公所力挺果農，將於2月28日舉辦第十屆的「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑。今年近3千人報名參與，為歷年來最多人的...

嘉豐國小地下停車場3月試營運 竹縣宣布免費停車1個月

新竹縣政府為優化高鐵特區停車需求，積極打造嘉豐國小公有地下停車場，位於福興東路、近高鐵特區一帶少有的大型公有停車場，備受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。