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228峨眉桶柑路跑人數創新高 穿越果園 喝橘子汽水吸睛

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣峨眉鄉公所力挺果農，將於2月28日舉辦第十屆的「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑。圖／峨眉鄉公所提供
新竹縣峨眉鄉公所力挺果農，將於2月28日舉辦第十屆的「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑。圖／峨眉鄉公所提供

新竹縣峨眉鄉公所力挺果農，將於2月28日舉辦第十屆的「峨眉鄉大桔大利馬拉松路跑。今年近3千人報名參與，為歷年來最多人的一次，今年還安排跑友現場體驗製作最新鮮的橘子汽水，路跑路線穿越果園等創新元素，峨眉鄉公所表示，藉由活動的精進與創新來回報力挺果農的跑友們。

新竹地區的市場中有近5成的桶柑產自峨眉鄉，當遇上市場行情不好時，將影響到鄉內近6成的農民生計；峨眉鄉公所為了力挺果農，舉辦橘子路跑，至今已舉辦十屆，累積2萬多人次參加，為果農售出7萬多斤的桶柑。代理鄉長田昭容表示，今年是歷年來最多人的一次，跑友們將齊聚於2月28日清晨5點峨眉富興國小，感謝跑友力挺果農來參與活動。

峨眉鄉公所指出，今年因天氣因素，不僅產量較過往少，生長期間豐沛的雨水也影響到桶柑的品質穩定，因此將使用小桶柑來製作新鮮的橘子汽水。

本屆馬拉松路跑有三大特點，第一、路線優化，近7成路線鄰近桶柑果園和峨眉知名景點，路跑的路徑台三線路段減少到只剩900公尺，提升安全度、爬升度減少，山巒盤疊美景不斷。第二、推出桔跑人公仔系列商品，首創完賽獎牌以公仔形式提供。第三、因應環保永續，不使用一次性的桶柑紙盒包裝，取代可重複使用的桔跑人保溫袋。

峨眉鄉公所說，過往目標是推廣峨眉桶柑，今年起安排路跑路線到果園裡，果園除提供路跑的路線，還可採果、品嘗桶柑美食、鮮採桶柑禮盒。期盼透過跑友參與，為峨眉鄉帶來更多創生的機會，也為果農帶來欣喜與實質的收穫。

今年還安排跑友現場體驗製作最新鮮的橘子汽水，路跑路線穿越果園等創新元素。圖／峨眉鄉公所提供
今年還安排跑友現場體驗製作最新鮮的橘子汽水，路跑路線穿越果園等創新元素。圖／峨眉鄉公所提供
「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑為峨眉鄉帶來更多創生的機會，也為果農帶來欣喜與實質的收穫。圖／峨眉鄉公所提供
「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑為峨眉鄉帶來更多創生的機會，也為果農帶來欣喜與實質的收穫。圖／峨眉鄉公所提供

橘子 路跑 馬拉松

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