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綠營稱回填合法 藍營質疑不當掩埋…新竹棒球場爭議再起

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹市立棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物。藍營認為，國際標準的棒球場底下就不應該有這些東西。記者黃羿馨／攝影
新竹市立棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物。藍營認為，國際標準的棒球場底下就不應該有這些東西。記者黃羿馨／攝影

新竹市立棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶。不過綠營議員指出，營建剩餘土石回填不僅是常見，也是合理的做法，批評市府帶風向。藍營也認為，國際標準的棒球場底下就不應該有這些東西。

民進黨籍新竹市議員劉康彥指出，根據「營建剩餘土石方處理方案」規定，公共工程的主辦機關，如新竹市政府在寫工程計畫時，就應提出剩餘土石方先期規畫構想，不只要說明送去哪裡，剩餘土石方還必須力求「挖填平衡」，常見的做法，就是以「本工程土方平衡」為優先。

劉康彥說，舊新竹棒球場的外野區，有部分拆除、部分修建、部分拉皮，這些工程所製造的剩餘土石方，依「營建剩餘土石方處理方案」規定、依「本工程土方平衡」為優先原則，就地回填不外運，不僅是常見，也是合理的做法，反而外運到土資場才是最後的手段。

劉康彥也強調，根據工作紀錄，外野原土層草皮、紅土區的採樣結果，不良物比率都是0，換言之，完全符合行政院公共工程委員會的標準，這是高虹安市府團隊的結論，現在的市府把原本符合規定且回填在下層的剩餘土石方挖出來，跟上層的沙土刻意混為一談帶風向，結果又不小心打臉高虹安任內做的抽樣報告。

劉康彥也表示，棒球場施工過程都有縮時攝影，什麼東西運進來運出去都有畫面可證，相關證物早在2年前都移送檢調，若市府認為外野挖出大量混凝土石塊是大弊案、是人謀不臧，要再送一次檢調，就請動作加快。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐認為，當然知道把營建廢物就地回填是合法手段，但在市民眼中，這僅限於在一般建築物體上，當初就不應該把廢棄物放在一個要符合國際標準的棒球場底下，在一般市民眼中就是不合理的，更何況回填的還包含了不是營建廢物的東西，合理懷疑是否還把其他的廢物一起埋進來。

新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹市立棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物。不過綠營議員指出，營建剩餘土石回填不僅是常見，也是合理的做法，批評市府帶風向。記者黃羿馨／攝影
新竹市立棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物。不過綠營議員指出，營建剩餘土石回填不僅是常見，也是合理的做法，批評市府帶風向。記者黃羿馨／攝影
民進黨籍新竹市議員劉康彥指出，舊新竹棒球場的外野區，有部分拆除、部分修建、部分拉皮，這些工程所製造的剩餘土石方，依「營建剩餘土石方處理方案」規定，就地回填不外運，不僅是常見，也是合理的做法。記者黃羿馨／攝影
民進黨籍新竹市議員劉康彥指出，舊新竹棒球場的外野區，有部分拆除、部分修建、部分拉皮，這些工程所製造的剩餘土石方，依「營建剩餘土石方處理方案」規定，就地回填不外運，不僅是常見，也是合理的做法。記者黃羿馨／攝影

公共工程 國民黨 廢棄物 新竹市立棒球場 民進黨 議員

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