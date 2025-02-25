嘉豐國小地下停車場3月試營運 竹縣宣布免費停車1個月

新竹縣政府為優化高鐵特區停車需求，積極打造嘉豐國小公有地下停車場，位於福興東路、近高鐵特區一帶少有的大型公有停車場，備受民眾關注，新竹縣長楊文科今天特別在主管會報上宣布，停車場將於本周六3月1日開始試營運、4月1日前免費停車，正式營運收費初期也將提供月租優惠1500元。

楊文科說，這次停車場啟用，除了免費停車1個月，也為周邊社區民眾，保留10席月租車位，竹北東區發展迅速，尤其嘉豐國小周邊商家及社區住戶增加，希望未來設置地下停車場後，讓洽公或消費民眾停車更加便利，歡迎大家盡量來使用。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，經今年1月中旬評選結果出爐，由委外營運廠商竑穗興業股份有限公司(城市車旅)，廠商目前刻正建置完成相關智慧停車設備中，3月底前將全部建置完成，3月1日起試營運免費停車、4月1日起開始收費。

陳盈州指出，停車場共166個汽車停車位，(含4席身心障礙專用停車位、6席婦幼專用停車位及17席電動汽車專用停車位)；依規定縣府規畫月租停車不得超過五成，但也預留月租車輛10席，希望回饋在地社區民眾，包含中興里、東興里及東平里等3個里，並提升抽籤機率，先抽里民再抽一般月租，目前停車收費規畫臨停為每小時收費20元、月租收費2400元為上限，正式營運收費初期將提供月租優惠1500元，未來將依照市場需求調整費率。