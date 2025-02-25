新竹走走三月推4路線 循著馬告辛香探訪泰雅文化秘境

新竹縣政府連續3年推出以味道為主軸的「新竹走走」旅遊品牌，今年3月將推出4條全新路線，帶領民眾從北埔老街捏陶品茗一路玩到五峰感受森林療癒，其中森林馬告辛香的「五峰走走」可深入秘境，親身體驗泰雅族的傳統飲食文化與部落生活。路線即將開放報名，歡迎民眾一起展開五感探索之旅。

新竹縣政府昨天邀竹縣議員上山考察，搶先體驗充滿原始森林氣息的路線「五峰走走」，縣府交旅處長陳盈州表示，此次造訪的和平部落曾是泰雅族麥巴來社的聚落，現今僅剩約30戶人家，這片土地物產豐饒，族人秉持傳統智慧，與自然共生，並世代傳承獨特的飲食文化與生活方式。

初入和平部落會先進行迎賓祈福儀式，這是泰雅族表示對來客的尊重與歡迎，圍坐在泰雅族家屋中一起享用迎賓馬告蜜茶，透過部落族人的介紹對部落文化與環境初步認識後，接著前往桂竹林間漫步，了解泰雅族生活與桂竹間密不可分的關係，並學習製作竹餐具的技法，帶回屬於自己手工製作獨一無二的竹餐具。

五峰走走特別安排部落「大地餐桌」，以森林裡的黑珍珠—馬告為靈魂，搭配在地小農食材，透過傳統原住民烹調手法，讓美食隨著香氣層層綻放，享用來自大地的獻禮。此外還有「體驗獨特的獵人入山儀式」，由部落族人帶領前往麥巴來古道，一邊聽著在地領路人講述地方故事，認識古道的前世今生，並在族人的引導下念著屬於泰雅族的祈福語，與森林中的杉木對話，來場洗滌心靈的步道行旅。

走完步道返回部落後，讓旅客依照自己喜好的比例加入在地小農種植水果、馬告粉等原料，來一杯清爽潤喉的馬告特調，品味清爽微辛的獨特風味，再前往部落奶奶雅韻的香菇農場，了解部落食農文化，並體驗椴木香菇採摘樂趣。