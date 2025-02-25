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檢調查新竹棒球場成廢棄物掩埋場 邱臣遠還點名1單位

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影

新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，質疑廢棄物是否外運回填？新竹代理市長邱臣遠也呼籲檢調及監察院徹查，盡速釐清真相。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐今指出，市府挖出這麼多的廢棄物還有垃圾，嚴重懷疑這些東西是不是從外面運進來再填進去的，「打著合法的名義做著非法的勾當」，這點要求檢調單位必須要嚴查清楚。

邱臣遠則回應，2月20日由台灣省結構技師工會的報告正式出爐，確實報告結論是未達到安全的標準範圍，市府得到資訊後，第一時間也進場移除復土，在作業期間，確實發現非常多的廢棄鋼筋、紅磚以及塑膠製品等廢棄物，目前市府正在加速相關作業，也希望能夠釐清真相。「安全第一、釐清真相、盡速重建」是市府一貫的態度。

邱臣遠也點名檢調單位及監察院，「盡速釐清相關的真相」，秉持毋枉毋縱的精神，把真相還給全國人民。邱臣遠強調，市政府團隊也會盡全力的來盡速完成相關作業，並把重建棒球場的工作做好，不希望再次重蹈覆轍，也希望能夠盡快的還給所有的球迷以及市民朋友一個安全的棒球場。

新竹地檢署今早說明，新竹市立棒球場外野開挖發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等建築廢棄物，涉嫌違反廢棄物清理法等案件。新竹地檢署業已分案偵辦，由主任檢察官洪松標指揮法務部調查局新竹市調查站，於今天會同相關單位現場會勘。

新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
關於新竹棒球場挖出廢棄物，新竹市代理市長邱臣遠也點名檢調單位及監察院，「盡速釐清相關的真相」，秉持毋枉毋縱的精神，把真相還給全國人民。記者黃羿馨／攝影
關於新竹棒球場挖出廢棄物，新竹市代理市長邱臣遠也點名檢調單位及監察院，「盡速釐清相關的真相」，秉持毋枉毋縱的精神，把真相還給全國人民。記者黃羿馨／攝影
關於新竹棒球場工程廢土從何而來等相關疑雲，檢調已介入調查釐清。記者黃羿馨／攝影
關於新竹棒球場工程廢土從何而來等相關疑雲，檢調已介入調查釐清。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影

廢棄物 新竹市立棒球場 監察院 邱臣遠

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