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WBC資格賽搶最後門票 桃市府今晚直播派對號召球迷應援
WBC資格賽中華隊列分組排名第3，今晚將與排名第2的西班牙進行最終決戰，勝方將取得2026年經典賽資格，中華隊只能背水一戰。桃園市體育局表示，今晚將在市府前廣場舉辦直播派對，號召球迷一起到現場為球員加油。
WBC經典賽資格賽於21日起在台北大巨蛋開打，中華隊28人名單中，有來自樂天桃猿的總教練曾豪駒；投手陳柏豪、呂詠臻；內野手林子偉。投手徐若熙、林維恩、伍祐城、陳宇宏、陳柏毓；捕手高宇杰；內野手王博玄；外野手宋晟睿、陳文杰等9人也來自桃園。
桃園市政府為力挺中華隊，在資格賽期間於市府前廣場搭設500吋超大LED螢幕舉辦直播派對，並邀請樂天女孩輪番上陣，帶領市民朋友共同應援。目前中華隊雖擊敗南非，但輸給西班牙、瓜地馬拉，今晚將與西班牙爭取會內賽最後1張門票。
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