快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

苑裡推一國中學區一日照 山腳活動中心預計年底完工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
近日中央外部委員查核山腳活動中心新建工程，目前工程進度已達50%左右，預計今年年底可以順利完工。圖／苑裡鎮公所提供
近日中央外部委員查核山腳活動中心新建工程，目前工程進度已達50%左右，預計今年年底可以順利完工。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所延續衛福部「一國中學區一日照」的政策，分別在外區及內區選定兩活動中心辦理長者日照服務，其中總經費約2800萬元的山腳活動中心新建工程，進度已達50%左右，預計今年年底完工啟用。

苑裡鎮公所指出，山腳社區活動中心新建工程獲衛生福利部補助1559萬7000元、台電公司補助380萬元以及苗栗縣政府200萬元補助款挹注；另外，因選址位在緩坡上，經拉高無障礙空間設計標準，將基地整體高度降低，入口坡度更緩，變更設計追加預算後，公所總共自籌674萬多元，全案總經費約2800萬元。

近日中央外部委員工程查核，在大環境缺工缺料的挑戰之下，目前工程進度已達50%左右，預計今年年底可以順利完工。

鎮長劉育育表示，衛福部制定的「一國中學區一日照」政策，是依據交通、環境、文化而畫分的國中學區，連結長者社區生活圈作為服務範圍，讓日照資源服務平均分布。

鎮內外區（苑中學區）選定落腳在西平里，新建西平活動中心已經啟用，目前由李綜合醫療集團得標，將由其專業團隊辦理日照中心營運；內區（致民學區）則是選定在山腳里，將於新建活動中心完工啟用後，公開招標合適團隊進駐推動長照服務。

山腳活動中心新建工程總經費約2800萬元，公所將於完工啟用後，招標合適團隊進駐推動長照服務。圖／苑裡鎮公所提供
山腳活動中心新建工程總經費約2800萬元，公所將於完工啟用後，招標合適團隊進駐推動長照服務。圖／苑裡鎮公所提供

團隊 苗栗縣 衛福部

延伸閱讀

台61線北上121K通霄匝道明起封閉 進行路面改善工程

新北潭底溝抽水站改善動土 除臭防洪踏出第一步

經典賽、花海、捷運工程 台北這幾處道路全管制

士官長經辦小額工程收一成回扣 連千元工程也拿135元

相關新聞

綠營稱回填合法 藍營質疑不當掩埋…新竹棒球場爭議再起

新竹市立棒球場20日啟動覆土移除作業，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶...

檢調查新竹棒球場成廢棄物掩埋場 邱臣遠還點名1單位

新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，質疑廢...

嘉豐國小地下停車場3月試營運 竹縣宣布免費停車1個月

新竹縣政府為優化高鐵特區停車需求，積極打造嘉豐國小公有地下停車場，位於福興東路、近高鐵特區一帶少有的大型公有停車場，備受...

新竹走走三月推4路線 循著馬告辛香探訪泰雅文化秘境

新竹縣政府連續3年推出以味道為主軸的「新竹走走」旅遊品牌，今年3月將推出4條全新路線，帶領民眾從北埔老街捏陶品茗一路玩到...

WBC資格賽搶最後門票 桃市府今晚直播派對號召球迷應援

WBC資格賽中華隊列分組排名第3，今晚將與排名第2的西班牙進行最終決戰，勝方將取得2026年經典賽資格，中華隊只能背水一...

苑裡推一國中學區一日照 山腳活動中心預計年底完工

苗栗縣苑裡鎮公所延續衛福部「一國中學區一日照」的政策，分別在外區及內區選定兩活動中心辦理長者日照服務，其中總經費約280...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。