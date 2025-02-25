苑裡推一國中學區一日照 山腳活動中心預計年底完工
苗栗縣苑裡鎮公所延續衛福部「一國中學區一日照」的政策，分別在外區及內區選定兩活動中心辦理長者日照服務，其中總經費約2800萬元的山腳活動中心新建工程，進度已達50%左右，預計今年年底完工啟用。
苑裡鎮公所指出，山腳社區活動中心新建工程獲衛生福利部補助1559萬7000元、台電公司補助380萬元以及苗栗縣政府200萬元補助款挹注；另外，因選址位在緩坡上，經拉高無障礙空間設計標準，將基地整體高度降低，入口坡度更緩，變更設計追加預算後，公所總共自籌674萬多元，全案總經費約2800萬元。
近日中央外部委員工程查核，在大環境缺工缺料的挑戰之下，目前工程進度已達50%左右，預計今年年底可以順利完工。
鎮長劉育育表示，衛福部制定的「一國中學區一日照」政策，是依據交通、環境、文化而畫分的國中學區，連結長者社區生活圈作為服務範圍，讓日照資源服務平均分布。
鎮內外區（苑中學區）選定落腳在西平里，新建西平活動中心已經啟用，目前由李綜合醫療集團得標，將由其專業團隊辦理日照中心營運；內區（致民學區）則是選定在山腳里，將於新建活動中心完工啟用後，公開招標合適團隊進駐推動長照服務。
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