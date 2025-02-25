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新竹棒球場廢棄物堆如山 藍營議員：終於有機會挖出來給大家看

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影

新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。藍營議員更質疑，廢棄物是否外運回填，要求檢調徹查。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐指出，市府挖出這麼多的廢棄物還有垃圾，就算當初回填，也不可能回填這種東西進來，嚴重懷疑這些東西是不是從外面運進來再填進去的，「打著合法的名義做著非法的勾當」，這點要求檢調單位必須要嚴查清楚。

吳旭豐也指出，不只有就地回填的廢棄物，也發現一些本來應該在正常土壤配給裡頭的區域發現混凝土，他也質疑，這就是廠商巨佳一拖再拖、一直拖延棒球場開挖的原因，「今天終於有機會挖出來給大家看」。

新竹市議會國民黨黨團總召、新竹市議員陳慶齡則說，在營建程序，所有的土壤都必須到土資場去，若廠商需要回填，必須購買新的土，而不是把當初現場的一些水泥塊、廢棄寶特瓶回填，其實他（廠商）就是把廢棄物、垃圾直接埋在地底下，認為反正埋在地底下大家看不到。

陳慶齡強調，市府一直想要改善，但是廠商聲請證據保全，導致市府不能夠進行工程，現在真相大白，才挖2個洞就挖出這麼多垃圾，這麼大片的一個面積，如果挖完，「大家可以猜一下有多少的垃圾」。

民眾黨新竹市議員李國璋也強調，接下來就是要盡快把問題處理完，趕快告知所有市民棒球場正式修復的期程，基本上至少外野的土肯定是不能用了，如果要做人工草皮來覆蓋的話，內野的部分的土還是得重新翻掉再來重鋪。

新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹市議員李國璋在開挖的地區發現電線。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹市議員李國璋在開挖的地區發現電線。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨黨團總召、新竹市議員陳慶齡發現廢棄寶特瓶、塑膠袋、水管等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨黨團總召、新竹市議員陳慶齡發現廢棄寶特瓶、塑膠袋、水管等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
關於新竹棒球場工程廢土從何而來等相關疑雲，檢調已介入調查釐清。記者黃羿馨／攝影
關於新竹棒球場工程廢土從何而來等相關疑雲，檢調已介入調查釐清。記者黃羿馨／攝影
棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐指出，市府挖出這麼多的廢棄物還有垃圾，就算當初回填，也不可能回填這種東西進來，嚴重懷疑這些東西是不是從外面運進來再填進去的。記者黃羿馨／攝影
棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐指出，市府挖出這麼多的廢棄物還有垃圾，就算當初回填，也不可能回填這種東西進來，嚴重懷疑這些東西是不是從外面運進來再填進去的。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影
新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，新竹市議會國民黨黨團今天上午召開記者會，走進棒球場實地現勘，發現外野區域挖出大量營造廢棄物，包括混凝土石塊、紅磚、廢電線、塑膠製品、廢棄寶特瓶等垃圾。記者黃羿馨／攝影

國民黨 廢棄物 新竹 棒球場

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