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燈會剛結束…桃園清潔隊不打烊 228連假照常收垃圾

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025台灣燈會期間，桃園市動員3700人次的清潔人力及近600人次環保志工，維持展區環境。圖／桃園市環保局提供
2025台灣燈會期間，桃園市動員3700人次的清潔人力及近600人次環保志工，維持展區環境。圖／桃園市環保局提供

2025台灣燈會23日落幕，桃園環保局動員3700人次的清潔人力及近600人次環保志工，維持展區環境。環保局表示，緊接而來的228連續假期，桃園市12區於2月28日及3月1日維持正常收運垃圾及資源回收，3月2日則因適逢周日停收。

環保局代理局長葉孟芬表示，台灣燈會從2月7日試營運至2月23日共計17日，為因應預期大量湧入的賞燈人潮，除了強化清潔人力、提升公廁友善性外，感謝來自桃園各地支援的環保志工，燈會期間環保志工每日排班到燈區協助環境清理工作，假日也不例外，平均每日有近40名環保志工支援，整個燈會展期總計清理出垃圾71公噸、資收物10.2公噸及廚餘11.2公噸。

環境管理處長張書豪表示，此次燈會環保局於展區周邊放置83組智慧垃圾桶，可隨時遠端掌握垃圾量及資源回收物數量並即時派員清理，讓垃圾桶不會有溢滿成為髒亂點的情況，且人力可有效調度運用，場內燈區由委外的清潔公司處理，外圍部分由區中隊清潔隊員協助垃圾清運，平均每日出動近百名清潔隊員，維護燈區環境整潔。

環保局表示，燈會活動圓滿閉幕，緊接而來的228連假，桃園12區清潔隊員為服務市民，2月28日及3月1日仍維持正常收運垃圾及資源回收，3月2日則適逢周日停收，民眾可依原訂時間將垃圾交付給垃圾車清運處理，並可多加利用「桃園垃圾車」APP，隨時掌握垃圾車所在位置，減少在外等候時間。

2025台灣燈會期間，桃園市動員3700人次的清潔人力及近600人次環保志工，維持展區環境。圖／桃園市環保局提供
2025台灣燈會期間，桃園市動員3700人次的清潔人力及近600人次環保志工，維持展區環境。圖／桃園市環保局提供

台灣燈會 桃園 環保局

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