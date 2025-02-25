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工程廢土堆如山丘！新竹棒球場開挖驚見「大祕寶」 檢調現地會勘調查

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新竹棒球場開挖驚見建築廢棄物 從何來？檢調今早現地會勘調查

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
其中針對工程廢土從何而來等相關疑雲，檢調已介入調查釐清。記者黃羿馨／攝影
其中針對工程廢土從何而來等相關疑雲，檢調已介入調查釐清。記者黃羿馨／攝影

新竹市立棒球場外野開挖發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等建築廢棄物，驚見工程廢土堆如山丘，涉嫌違反廢棄物清理法等案件，新竹地檢署已分案偵辦，今天早上同相關單位現場會勘。

遭指暗藏「大祕寶」的新竹市立棒球場，上周四鑑定報告出爐，報告內容指球場未達安全程度，竹市府啟動球場覆土移除作業，將有結構安全疑慮的覆土全數移除，再進行改善。

市府改善作業中開挖新竹市立棒球場的地面，發現外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物，其中針對工程廢土從何而來等相關疑雲，檢調已介入調查釐清。

新竹地檢署今早說明，新竹市立棒球場外野開挖發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等建築廢棄物，涉嫌違反廢棄物清理法等案件。新竹地檢署業已分案偵辦，由主任檢察官洪松標指揮法務部調查局新竹市調查站，於今天會同相關單位現場會勘。

新竹地檢署表示，此案業由專責檢察官指揮調查局及環保單位進行調查、蒐證，以釐清新竹市立棒球場施工過程中，有無違法棄置廢棄物或涉及其他不法行為。新竹地檢署呼籲，請外界尊重司法程序，以確保調查順利進行，維護司法公正，還原案件真相。

新竹市立棒球場啟動覆土移除作業後，外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物。記者黃羿馨／攝影
新竹市立棒球場啟動覆土移除作業後，外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署已分案偵辦，今天早上同相關單位進行現場會勘。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署已分案偵辦，今天早上同相關單位進行現場會勘。記者黃羿馨／攝影

司法 廢棄物 新竹市立棒球場

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