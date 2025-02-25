聽新聞
0:00 / 0:00
落石頻繁…連預警設備都被砸 苗62爭取2800萬監測分析再提改善
苗栗縣泰安鄉苗62線易發生落石災害，上周在6.2公里連預警設備都被砸中，縣議員劉美蘭每次開車經過都要禱告安全，公路局最近同意2800萬元監測分析評估計畫納入審議，後續縣府再據以爭取改善。
縣府列管泰安鄉2項重大建設，包括苗62線道路拓寬改善工程，可行性評估總經費3期、21.6億多元，及「打造原鄉最後一哩路」雪霸國家公園至雪見道路（苗62之1線）興建工程，行政院公共工程委員會同意核列總經費14.5億餘元。
其中，苗62線沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是6、70度以上高聳山壁，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響不穩定，雨後容易發生土石崩落，多次造成人車受災，6.2公里處落石預警設備，1月27日還遭波及損壞，劉美蘭說苗62線是泰安鄉錦水、八卦上千居民，還有溫泉區遊客主要進出道路，她每次都要禱告，通過後鬆了一口氣感謝主，改善刻不容緩。
公路局要求必須先辦理監測分析，縣府提報2800萬元「苗62線危險路段道路邊坡管理分析改善評估計畫」，公路局最近同意納入生活圈計畫審議，縣府指出，如果通過將參考結果，爭取苗62線改善工程。
此外，62之1線連接泰安鄉前山、後山地區，及雪霸國家公園管理處至雪見遊憩區，交通、觀光預期效益，原設計路線長1180公尺，跨越大湖溪上游橋梁980公尺，15座橋墩，最大高度約55公尺，國土署管理署討論建議修正。
縣府指出， 修正替代方案截彎取直，路線總長縮短702公尺，橋梁530公尺，5座橋墩，其中最大高度100公尺，將是全台數一數二，設計單位檢討落墩數、跨距及位置等施工風險，最近提送國土署確認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言