企業加碼！桃園機車考照 最高補助3700元

交通部補助機車族考取駕照，補助駕訓班學費每人1300元，桃園市政府也編預算每人加碼1300元，今年更有民間企業參與加碼1100元，補助額度創新高，不過名額只有500名，申請完為止。

新竹區監理所指出，中央政府自2019年推機車駕訓補助計畫，經觀察，受過駕訓課程者的違規率減少59％、肇事率降低36％，顯見民眾專業訓練有效提升交通安全。

桃園市政府每年也編預算加碼補助機車駕訓班費用，去年共編200萬元，除了補助剛滿18歲的青少年族群考照，也觀察到已達法規年齡仍無照駕駛的人數長年居高不下，且去年1月到11月機車事故人數3778名，占整體機車事故人數8.7%，比未達法定年齡無照駕駛比例1.5%高，所以鼓勵違規無照駕駛族群考取。

機車駕訓補助計畫廣受好評，新竹區監理所去年報名人數破5751名，創歷年新高，今年除了桃園市政府，桃園市公共汽車客運、遊覽車客運、汽車貨運3大商業同業公會與柏昇車體、長榮國際等企業也加入加碼行列，在產官合作下，機車族最高可領補助3700元，不過名額有限，500名用完為止。

民進黨桃園市議員劉仁照表示，一般民眾反映不外乎練習場地不足和機車駕訓班報名費高，市府補助機車駕訓班考照費用是很好的政策，但所編經費有限，通常還沒年底就用罄，年尾出生的民眾想靠補助得等隔年，難免有些抱怨。此部分預算不高，對市府財政應該不會造成太大壓力，希望市府能考量民眾需求，擴編明年預算。

國民黨桃園市議員舒翠玲認為，成年無照駕駛人數長年居高不下，主因部分民眾嫌考照麻煩又心存僥倖，覺得慢慢騎就不會有事，不全然與補助金額高低有關。

舒翠玲表示，各縣市都有機車考照補助人，提高補助金額與增設機車路考練習場地是鼓勵考照的誘因，但「蘿蔔和棒子應該並存」，輔導之外，應該嚴格取締，才能有效促使無照者積極考照。