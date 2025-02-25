專家：仿效日本 由球團打造主場

台北大巨蛋創造棒球熱潮，新北、桃園也搶著「孵」蛋，北台灣可能三「蛋」齊發。資深棒球教練張滄彬不諱言，三大都會區都有大巨蛋恐互相排擠。學者認為，大巨蛋可容納三、四萬人，中職賽事平均每場球迷約七千人，應審慎評估，作出差異化，否則蓋蛋容易養蛋難。

台北大巨蛋位於台北市東區，新北市大巨蛋六處預定地位於大漢溪南北側，北桃園有超過卅年的桃園巨蛋，桃市府將在中壢興建第二顆巨蛋，且不排除升級為大巨蛋。

有「桃園棒球教父」之稱的桃園市棒球總顧問張滄彬說，樂見興建大巨蛋，不必擔心天候因素影響賽事，長遠來看對棒球發展是好事，也能促進地方繁榮，不過，北北桃屬一日生活圈，若都有大巨蛋，難免發生排擠效應，建議營運不能侷限棒球，應涵蓋其他球類或體育活動，且應仿效日本制度，由職業球團打造主場，除對職棒發展有正面效益、爭取國際賽事，還能讓出目前職棒球隊使用的球場給成棒或青棒等基層球員使用。

中興大學運動與健康管理研究所教授余宗龍說，政治人物爭取巨蛋紅利應先檢視土地現況、球迷基數、球團經營意願與規模，否則生蛋容易養蛋難，至少得等廿年才能回收成本。

他說，日本職棒平均每場球迷三萬多人、韓國職棒平均一萬多人，台灣除了經典賽能夠吸引滿場三萬多球迷到大巨蛋，中職平均觀賽球迷僅七千多人，因此需審慎評估，且蓋蛋規畫過程要找職業球團合作，才能符合實際需求，避免完工後還得花錢調整。

余宗龍認為，新北、桃園若要蓋大巨蛋就要有不同特色，尤其是非賽季期間如何營運？例如打造為運動休閒園區，引入打擊練習場或親子樂園以吸引更多人消費，而且除了交通便利，附近要有賣場、飯店才能留住人潮。