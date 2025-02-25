北台3顆蛋？桃園大巨蛋評估中

桃園市中壢運動公園區段徵收工程完竣，市長張善政昨天主持完工啟用典禮時表示，將在該區規畫巨蛋場館，也可能升級為大巨蛋，將先評估周邊人口與桃園體育設施再決定巨蛋規模，顧問公司正規畫設計中。

去年世界棒球十二強賽台灣奪冠，台北大巨蛋成為國人焦點，最近舉辦明年經典賽的資格賽，吸引爆滿人潮，帶動台北市東區商圈百億商機，其他五都及彰化、新竹等縣市都喊話要蓋大巨蛋，其中新北、台中跑得最快。

新北市長侯友宜去年也拋出孵蛋構想，近日公布六處可能預定地，但北三都各擁巨蛋養不養得起？新北市副市長劉和然昨接受廣播訪問表示，北部有一千萬人口規模，人口紅利夠，不用擔心養不起，彼此雖競爭，但合作氛圍也在。

劉和然說，市府分析各方意見並考察日韓等鄰近國家場館規畫、營運模式，鎖定六處預定地，深入評估最佳設置地點。他說，大巨蛋基地愈方正愈好，最好有十至十二公頃，交通便利、多元是基本條件，除了十分鐘內抵達捷運站，還要有國道、快速道路，預計半年內會縮小到一至二處地點，年底拍板定案。

新北市體育局長洪玉玲說，設計要從使用者考量，未來營運將參考日本現況，優先考慮讓球團經營巨蛋，打造新北主場概念。

不讓新北專美於前，桃園市長張善政昨也宣布將在中壢運動公園體育園區興建巨蛋。他說，顧問公司正進行規畫，至於巨蛋規模有多大？需評估周邊人口和桃園屆時運動設施的分布才能決定。

中壢運動公園區段徵收工程計畫位於中壢火車站後站精華區，由市政府斥資近卅億元、歷時三年半開發完成，總面積七十三公頃，其中卅六公頃的住宅區、九公頃為體育園區，另有商業區、國小、公園綠地；市府認為，該區緊鄰捷運綠線延伸線，單一捷運可銜接台鐵、高鐵與國際機場，將成為全台交通最便捷的巨蛋。

市府官員說，桃園蓋大巨蛋的條件最成熟，因為土地已開發完成，但市府務實評估，先評估對體育、商業、地方發展的助益，再找合適民間合作夥伴，「桃園大巨蛋後發先至的機會相當大」。

台北大巨蛋歷經卅二年、砸了四百億元興建，棒球賽、演唱會都擠滿人潮，影城、商場、飯店接力進駐，創造更大效益。