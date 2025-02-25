每3童1人過重 桃園祭50萬獎金「甩肉計畫」見效

兒童與青少年肥胖問題日益嚴重，桃園市學童平均肥胖率逾2成，國小與高中生肥胖率更超越全台平均。桃市府近期在校園推動「甩肉計畫」，祭出總額50萬元獎金，吸引55所學校響應，提供飲食運動配套幫助多位學生和家長瘦身，甚至有人短短5個月內就減重22公斤，效果驚人。

桃園市教育局統計，112學年度，桃園市國小生肥胖率為24.15％、國中生為28.24%、高中生為29.72％，全台肥胖率分別為國小生23.91％、國中生28.60％、高中生29.06％。比對數據，桃園市國小生與高中生肥胖率皆超越全台平均數值，相當每3至4人就有1人過重。

兒童肥胖恐導致脂肪肝、代謝與心血管疾病隱憂，桃園市體育局為此推出「肉肉桃走中」計畫，時間從去年9月起至今年1月20日，參與競賽組的學生可與親友組隊，過程中需持續記錄飲食習慣、參與運動，最終評選出減重成績最佳的80組團隊；參與健康組者雖成績不列入排名，但可參加抽獎。

歷經近5個月挑戰，體育局指出，320名參與者有222人完成前、後測等四階段所有任務、69人成功減重。統計顯示，競賽組共104人參加，其中23人成功減重，有學生單獨參賽就減了10公斤，23人總減重103.23公斤，健康組雖未參與排名，但也有學生累計甩肉達8公斤。

桃園市規模最大的中山國小共有33位學生和5位家長投入計畫，其中，5年級學生邱靖勛與親友邢瑋的組合共減20公斤，成績斐然。

邢瑋說，作為傳統外省家庭，從小習慣攝取大量麵食等精緻澱粉，幾年前去遊樂園時，沒想到在遊樂設施上突然被兒子嫌棄太胖。當時體重破百的她嘗試改變、極端節食，結果不僅未見成效，反而引發結石。直到兒子被檢出有胰島素阻抗的前兆，才真正意識到需要徹底改變飲食習慣。

現在她學會用拳頭衡量食物份量，以全穀米取代白米，每餐搭配多樣蔬菜，比賽期間成功將體重從110公斤降至88公斤；邢瑋的轉變也影響了搭檔邱靖勛，兩人因靖勛的爺爺在新永和市場經營魚攤，邱靖勛原本身材肉肉的，在邢瑋鼓勵下，也積極運動、改變飲食。

邱靖勛前測身高140公分、52公斤，他說，過去因家人過度擔心安全，很少運動，參與計畫後家人開始支持他投入運動。四個多月來，雖然體重增加2公斤，但身高成長4公分，整體體態更健康。

在健康組中，排球隊員郭竤曜的進步也相當顯著。國小五年級的他在參賽期間，身高從168公分躍升至174公分，體重則從74公斤降至72公斤。「在全國排球錦標賽獲得第四名時，那種成就感讓所有付出都值得了。」他笑著說。