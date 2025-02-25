天公壇公園啟用 客雅溪大變身

新竹市政府向水利署爭取經費，投入1億3000多萬元啟動「客雅溪大公園改造計畫」，改善客雅溪沿岸5座公園陸續完工，昨天啟用天公壇公園，內設有水岸平台、景觀土丘等，也象徵完成客雅溪大公園的最後一塊拼圖。

竹市府指出，客雅溪大公園為客雅溪沿岸的西雅、埔頂、天公壇、台溪、台溪親子公園等5座公園，市府改善沿岸5座公園動線及景觀環境，以步道系統串連長達2.1公里的藍帶綠廊散步空間。

客雅溪沿岸5座公園改善各有特色，西雅公園重點為建設帶狀步道並修繕現有設施，增設景觀木棚架；台溪親子公園清整喬木，打造體育健身區及遊戲區。

台溪公園清除危及鐵路及地下道的黑板樹，並補植原生種喬木，修建無障礙人行道，銜接既有路口空間；頂埔公園增設入口意象設計。

最後一處完工的天公壇公園增建水岸平台、打造景觀土丘，藉此營造親水空間並擴大草皮區域。市府工務處指出，各公園內部的活動與休憩空間也都重整，包括調整遊樂設施、體健設施以及增設景觀棚架等，市府未來將以客雅溪大公園為示範場域，根據各生活圈的需求，持續推動類似計畫。