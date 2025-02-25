每3童1人過重 桃校園推甩肉計畫

兒童與青少年肥胖問題嚴重，桃園市學童平均肥胖率逾2成，桃市府近期在校園推動「甩肉計畫」，提供飲食運動配套幫助多位學生和家長瘦身，有人短短5個月內就減重22公斤。台中市則有3成8民眾過胖，市府推廣市民減重活動，走萬步有好康。

桃園市教育局統計，112學年度桃園市國小生肥胖率24.15％、國中生28.24%、高中生29.72％，國小生與高中生肥胖率皆高於全台平均，相當每3至4人就有1人過重。為避免兒童肥胖健康隱憂，桃園市體育局推出「肉肉桃走中」計畫，祭出總獎金50萬元，鼓勵學生與親友組隊減重。

計畫時間從去年9月起至今年1月20日，體育局統計競賽組數據，104人參加其中23人成功減重，23人總減重103.23公斤，有學生一人就減了10公斤。桃園市中山國小5年級學生邱靖勛與親友邢瑋的組合共減20公斤，成績斐然。

邢瑋曾經體重破百，被檢查出有胰島素阻抗的前兆，參與減重活動後學會用拳頭衡量食物分量，以全穀米取代白米，每餐搭配多樣蔬菜，比賽期間體重從110公斤降至88公斤；搭檔邱靖勛也積極運動、改變飲食，體重最後雖增加2公斤，但身高多了4公分，體態更健康。

「這不僅僅是一場減重比賽。」體育局長許彥輝強調，計畫重點在於打造完整的飲食運動配套，培養學生規律運動的習慣，當運動和均衡飲食成為生活方式，健康的改變自然而然就會發生。

營養師賴世芬表示，兒童肥胖成因複雜，不能簡單歸咎於孩子貪吃，除遺傳因素，當代精緻化飲食和運動量不足也是原因。自己設計營養午餐菜單著重高鈣食物，增加豆製品和特製豆奶，更巧妙地在菜色中融入燕麥、芋頭、地瓜等全穀雜糧，健康飲食也能很美味。

另，台中市民過重或肥胖的民眾占38.4%，比前年減4.5%。中市衛生局長曾梓展說，今年將擴大推動市民減重及規律運動活動，配合台中通App，一日走路萬步可獲數位點數，還有報名衛生所減重活動贈禮券，鼓勵市民多運動，也要吃得健康。