快訊

怕投資+憂長壽…史上最富裕退休族群 嬰兒潮世代理財成難題

案情急轉直下…李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

東京國際攝影大賽穿金戴銀 苗縣府表揚曾進發

中央社／ 苗栗縣24日電
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系記者黃羿馨／攝影
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系記者黃羿馨／攝影

苗栗縣府今天表揚傑出藝文人士，包括2024TIFA東京國際攝影大賽獲1金1銀的攝影師曾進發、入選2024瑞士卡魯日國際陶瓷競賽的陶藝家林瑞華及獲文化部考評特優的EX-亞洲劇團。

出身苗栗縣竹南鎮的曾進發是國際攝影大賽「常勝軍」，近年在各大國際攝影競賽中屢屢獲獎，他參加2024TIFA東京國際攝影大賽獲得1金1銀。

曾進發指出，金牌作品拍攝「印尼曬染布」，拍攝各種顏色的染布沿著河堤蜿蜒曲線，呈現壯麗繽紛的效果；銀牌作品「西巴里島陸地奔牛」則凸顯出當地民俗盛會陸地奔牛的文化特色。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣府表揚藝文表現傑出人士，苗栗縣政府表示，除曾進發外，林瑞華的作品「香爐」角逐2024瑞士卡魯日國際陶瓷競賽，自560件參賽作品脫穎而出，成為52件入選作品之一，台灣僅2人獲選，此次更是林瑞華繼2019年後第2度入選。

此外，EX-亞洲劇團與苗栗縣政府文化觀光局自2017年起長期合作推動文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，連續4年獲考評特優。

苗栗縣文觀局指出，在雙方合作推動下，文觀局中正堂演藝廳除辦理各式活動、演出之外，也規劃講堂、廢棄售票亭改造為小型展覽空間等，持續活化場館內部空間，讓藝術文化得以扎根與深耕，逐步增加藝文人口。

鍾東錦表示，縣內匯聚客家、閩南、原住民、新住民等多元族群，發展出獨特風采及迷人文化，感謝藝文創作人士及團隊在各自領域的努力與貢獻，讓世界看見苗栗。

攝影師 鍾東錦

延伸閱讀

柯爸病逝 苗栗縣長鍾東錦以「柯文哲好友」身分靈前致意

苗栗縣敬老愛心卡暫不開放小黃使用 鍾東錦曝兩原因

苗縣取經...竹苗縣長參訪台灣燈會 張善政盼3縣市合作

形容大罷免像原子彈 鍾東錦：不能亂用、會相互毀滅

相關新聞

孵蛋容易養蛋難！桃園蓋新巨蛋 學者籲：要做出差異化

桃園市長張善政今天宣布中壢運動公園體育園區蓋巨蛋，地方樂見其成，市府體育局認為此處是台灣目前最快能蓋巨蛋的用地，但是否蓋...

擺脫嚴重汙染！桃市東門溪「公私合作」建水質淨化設施

桃園市南崁溪流經人口、工廠密集區，過去汙染嚴重，地方和中央設法改善水質，在上游東門溪規畫設置水質淨化現地處理設施，今下午...

天公壇公園啟用 新竹客雅溪大公園改造計畫完成

為提供民眾更優質的城市環境，新竹市府向水利署爭取經費，投入總經費1億3000多萬元啟動「客雅溪大公園改造計畫」，將客雅溪...

桃園中壢體育園區蓋巨蛋 藍綠無黨民代都支持卻憂交通配套

桃園市中壢運動公園區段徵收工程計畫今天舉辦完啟用典禮，市長張善政宣布運動公園體育園區蓋巨蛋，與會的立委魯明哲及藍、綠、無...

世界冠軍不能曇花一現！ 桃園千萬基金打造棒球人才庫

桃園發展棒球運動有成，多名12強好手出身桃園。桃園市長張善政去年在12強台灣奪冠後，有別於其他地方首長宣布將挹注1000...

白沙屯媽祖限量版祈福奶嘴免費結緣 3月2日發放5000個

三月瘋媽祖！苗栗縣知名的白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，今年期程雖較往年來的晚一些，但信奉媽祖的民間團體已開始熱身集氣，白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。