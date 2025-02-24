東京國際攝影大賽穿金戴銀 苗縣府表揚曾進發

苗栗縣府今天表揚傑出藝文人士，包括2024TIFA東京國際攝影大賽獲1金1銀的攝影師曾進發、入選2024瑞士卡魯日國際陶瓷競賽的陶藝家林瑞華及獲文化部考評特優的EX-亞洲劇團。

出身苗栗縣竹南鎮的曾進發是國際攝影大賽「常勝軍」，近年在各大國際攝影競賽中屢屢獲獎，他參加2024TIFA東京國際攝影大賽獲得1金1銀。

曾進發指出，金牌作品拍攝「印尼曬染布」，拍攝各種顏色的染布沿著河堤蜿蜒曲線，呈現壯麗繽紛的效果；銀牌作品「西巴里島陸地奔牛」則凸顯出當地民俗盛會陸地奔牛的文化特色。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣府表揚藝文表現傑出人士，苗栗縣政府表示，除曾進發外，林瑞華的作品「香爐」角逐2024瑞士卡魯日國際陶瓷競賽，自560件參賽作品脫穎而出，成為52件入選作品之一，台灣僅2人獲選，此次更是林瑞華繼2019年後第2度入選。

此外，EX-亞洲劇團與苗栗縣政府文化觀光局自2017年起長期合作推動文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，連續4年獲考評特優。

苗栗縣文觀局指出，在雙方合作推動下，文觀局中正堂演藝廳除辦理各式活動、演出之外，也規劃講堂、廢棄售票亭改造為小型展覽空間等，持續活化場館內部空間，讓藝術文化得以扎根與深耕，逐步增加藝文人口。

鍾東錦表示，縣內匯聚客家、閩南、原住民、新住民等多元族群，發展出獨特風采及迷人文化，感謝藝文創作人士及團隊在各自領域的努力與貢獻，讓世界看見苗栗。