苗栗永春宮吊橋 228封橋

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋老舊，有鑒於去年底發生嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂釀災，廟方決定今年2月28日封橋，縣府已向客委會提報5700多萬元改善計畫，汰換吊橋鋼索、抗風索及橋板等，盼核定補助，提升安全與觀光發展。

阿里山福美吊橋景觀平台木棧道去年11月13日斷裂，造成遊客1死4傷意外，苗栗縣政府盤點全縣木棧道、架空平台及吊橋等類似設施安全，鎖定明德水庫永春宮吊橋加強巡檢改善。

永春宮吊橋源起明德水庫1970年5月完工後，位於海棠島的永春宮對外交通受阻，地方募款1975年新建吊橋，供公眾通行。當時使用台灣中油公司油井的廢鋼纜興建，50年來沒汰換過，加上部分橋板腐朽，目前限制15人通行，但沒有強制性，以致有時超載。

廟方信徒大會最近決議2月28日將封橋，屆時通往永春宮，可以繞經「明湖蘇堤」出入，縣府基於安全理由，也希望封橋。

縣府文化觀光局指出，明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉OT案，及風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案，都預計下個月與民間業者簽約啟動；明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫第一期經費2億7580萬多元，也將於3月動工。