聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗永春宮吊橋 228封橋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋有安全顧慮，廟方決定2月28日封橋。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋有安全顧慮，廟方決定2月28日封橋。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋老舊，有鑒於去年底發生嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂釀災，廟方決定今年2月28日封橋，縣府已向客委會提報5700多萬元改善計畫，汰換吊橋鋼索、抗風索及橋板等，盼核定補助，提升安全與觀光發展。

阿里山福美吊橋景觀平台木棧道去年11月13日斷裂，造成遊客1死4傷意外，苗栗縣政府盤點全縣木棧道、架空平台及吊橋等類似設施安全，鎖定明德水庫永春宮吊橋加強巡檢改善。

永春宮吊橋源起明德水庫1970年5月完工後，位於海棠島的永春宮對外交通受阻，地方募款1975年新建吊橋，供公眾通行。當時使用台灣中油公司油井的廢鋼纜興建，50年來沒汰換過，加上部分橋板腐朽，目前限制15人通行，但沒有強制性，以致有時超載。

廟方信徒大會最近決議2月28日將封橋，屆時通往永春宮，可以繞經「明湖蘇堤」出入，縣府基於安全理由，也希望封橋。

縣府文化觀光局指出，明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉OT案，及風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案，都預計下個月與民間業者簽約啟動；明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫第一期經費2億7580萬多元，也將於3月動工。

吊橋 水庫 阿里山

延伸閱讀

東京國際攝影大賽穿金戴銀 苗縣府表揚曾進發

228全台訂房率慘澹不到五成 苗栗逆成長有望衝到七成

安全第一！明德水庫永春宮吊橋228封橋 縣府爭取改善

誤闖菇寮小石虎失溫脫臼奄奄一息 苗栗集氣搶救大作戰

相關新聞

每3童1人過重 桃校園推甩肉計畫

兒童與青少年肥胖問題嚴重，桃園市學童平均肥胖率逾2成，桃市府近期在校園推動「甩肉計畫」，提供飲食運動配套幫助多位學生和家...

苗栗永春宮吊橋 228封橋

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋老舊，有鑒於去年底發生嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂釀災，廟方決定今年2月28日封...

天公壇公園啟用 客雅溪大變身

新竹市政府向水利署爭取經費，投入1億3000多萬元啟動「客雅溪大公園改造計畫」，改善客雅溪沿岸5座公園陸續完工，昨天啟用...

孵蛋容易養蛋難！桃園蓋新巨蛋 學者籲：要做出差異化

桃園市長張善政今天宣布中壢運動公園體育園區蓋巨蛋，地方樂見其成，市府體育局認為此處是台灣目前最快能蓋巨蛋的用地，但是否蓋...

擺脫嚴重汙染！桃市東門溪「公私合作」建水質淨化設施

桃園市南崁溪流經人口、工廠密集區，過去汙染嚴重，地方和中央設法改善水質，在上游東門溪規畫設置水質淨化現地處理設施，今下午...

桃園中壢體育園區蓋巨蛋 藍綠無黨民代都支持卻憂交通配套

桃園市中壢運動公園區段徵收工程計畫今天舉辦完啟用典禮，市長張善政宣布運動公園體育園區蓋巨蛋，與會的立委魯明哲及藍、綠、無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。