孵蛋容易養蛋難！桃園蓋新巨蛋 學者籲：要做出差異化

桃園市長張善政今天宣布中壢運動公園體育園區蓋巨蛋，地方樂見其成，市府體育局認為此處是台灣目前最快能蓋巨蛋的用地，但是否蓋「大巨蛋」仍待評估。不過，台北已有大巨蛋，新北、桃園也要蓋巨蛋，有學者認為需評估的面向很多，也要廣邀職業球團討論，未來更要做出「差異化」，否則蓋蛋容易，養蛋難。

桃園市目前在桃園區、龜山區交界有一顆巨蛋，使用逾30年，市府有意在南桃園也興建巨蛋，平衡南北體育發展。桃園市棒球總顧問、有「桃園棒球教父」之稱的張滄彬肯定「中壢蓋巨蛋，對桃園發展是件好事」，但不免憂心中壢體育園區周邊路幅小、常塞車，建議蓋巨蛋之前，交通配套一定要先做好，才有助地方長遠發展。

「桃園中壢體育園區是台灣目前最有可能、最快、最容易變成一顆巨蛋的用地。」桃園市體育局長許彥輝說，桃園現在這塊地已經完成區段徵收、都市計畫變更程序等，進展最快，台中跟新北這些程序則尚未進行，至於是否蓋大巨蛋，仍待審慎評估。

桃園市體育局綜合規畫科長許惠萍也說明中壢體育園區有捷運等交通優勢，現依「促進民間參與公共建設法」結合民間資源投資進行中壢體育園區新建計畫，目前辦理BOT前置作業，預計今年完成可行性評估、交通影響評估及先期規劃等事宜，明年辦理招商，屆時廠商提出體育園區的運動項目設施後，再由體育局審定相關規畫內容。

國立中興大學運動與健康管理研究所教授余宗龍說，棒球熱成為全台話題焦點，各政治人物都希望巨蛋紅利帶動棒球經濟，他認為政治人物要政績搏版面，看來是勢在必行。但應先檢視土地現況、球迷基數、球團經營意願與規模等來討論，否則生蛋容易養蛋難，至少得20年才能回收成本。

余宗龍說明，以球迷基數來說，除了經典賽能吸引滿場3萬球迷到大巨蛋看球外，中職平均觀賽球迷7千多人，但鄰近國家日本職棒平均有3萬多人、韓國職棒平均1萬多人，北北桃若真的有3顆能打棒球的巨蛋，恐怕與球迷基數有落差，也要看是否有職業球團有無經營意願。

目前政府都爭相要興建巨蛋，余宗龍強調「差異化」很重要，現在台北已經有大巨蛋了，新北、桃園都要做，就要做出差異化特色，否則現階段做一定會先虧錢，要有特色才有機會賺錢。非賽季期間要思考能做什麼，例如將巨蛋打造為運動休閒園區引入打擊練習場或作為親子樂園等，吸引更多民眾進入巨蛋消費，除了交通便利，附近也要有賣場、飯店留住人潮。