擺脫嚴重汙染！桃市東門溪「公私合作」建水質淨化設施

桃園市南崁溪流經人口、工廠密集區，過去汙染嚴重，地方和中央設法改善水質，在上游東門溪規畫設置水質淨化現地處理設施，今下午舉行動土典禮。環境部長彭啟明表示，目前南崁溪已脫離嚴重汙染，盼該工程可大幅減少河川汙染。

東門溪是南崁溪的主要支流，流域人口數量因重劃區迅速提升，加上上游是桃園工業發展的重點區域，成為市府改善河川水質的重點區域。

環保局代理局長葉孟芬表示，東門溪水質淨化設施總經費約3.89億元，其中，環境部補助1.77億元，在地企業台灣美光晶圓科技贊助1.54億元，剩餘款項由市府自籌；設施工法均採用生物處理的生態工法，透過曝氣增加水中溶氧，讓水中微生物降解水體中的氨氮及有機汙染物。

葉孟芬說，水質淨化設施施工及試運轉期約需1年6個月，設施將於2026年底正式啟用，完工後，預估每日處理水量可達1萬5000公噸，並將氨氮去除至3mg/L以下；未來除可幫助南崁溪穩定擺脫嚴重汙染，未來該工程用地還將一併闢建成都會型公園，進行水源復育、水環境教育等貢獻。

彭啟明致詞指出，許多先進城市的下水道很臭，但桃園市不僅達成地下接管率幅度最高，南崁溪也是環境部補助最多的溪流，目前南崁溪已脫離嚴重汙染，但還是希望透過該工程，更大幅度減少髒汙，將乾淨的水還給市民。

市長張善政表示，永續發展已成為現階段全球企業最重要的責任與課題之一，感謝美光公司2015年投入南崁溪認養計畫，這次再投入經費支持東門溪氨氮削減計畫。