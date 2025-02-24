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天公壇公園啟用 新竹客雅溪大公園改造計畫完成

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府啟動「客雅溪大公園改造計畫」，將客雅溪沿岸5座公園改善並串聯，打造都市藍帶綠廊新風貌。市府今舉行天公壇公園啟用典禮，並宣布順利完成客雅溪大公園的最後一塊拼圖。圖／新竹市府提供
新竹市府啟動「客雅溪大公園改造計畫」，將客雅溪沿岸5座公園改善並串聯，打造都市藍帶綠廊新風貌。市府今舉行天公壇公園啟用典禮，並宣布順利完成客雅溪大公園的最後一塊拼圖。圖／新竹市府提供

為提供民眾更優質的城市環境，新竹市府向水利署爭取經費，投入總經費1億3000多萬元啟動「客雅溪大公園改造計畫」，將客雅溪沿岸5座公園改善並串聯，打造都市藍帶綠廊新風貌。市府今舉行天公壇公園啟用典禮，並宣布順利完成客雅溪大公園的最後一塊拼圖。

市府指出，客雅溪大公園為客雅溪沿岸，由西雅、埔頂、天公壇、台溪、台溪親子公園等五座公園以步道系統進行串聯，是竹市都會區內自然與人文交匯的精華地帶。為提供民眾優質完善的休憩環境，市府啟動「客雅溪大公園改造計畫」接續改善沿岸5座公園動線系統及景觀環境，串聯2.1公里藍帶綠廊散步空間，打造宜居、永續及兼具特色、舒適的休憩環境。

工務處說，西雅公園改善主要重點在建設帶狀步道並修繕現有設施，增設景觀木棚架；台溪親子公園清整喬木，打造體育健身區及遊戲區；台溪公園清除危及鐵路及地下道的黑板樹，並補植原生種喬木，修建無障礙人行道，銜接既有路口空間；頂埔公園增設入口意象設計；天公壇公園則增建水岸平台，營造親水空間，並打造景觀土丘，擴大草皮區域規畫。

工務處表示，客雅溪大公園將各公園的活動空間與步道結合，並打造環狀步道，營造舒適且易行的步道系統。公園內部的活動與休憩空間也進行重整，包括調整遊樂設施、體健設施以及增設景觀棚架，改善休閒環境品質。未來，市府將以客雅溪大公園為示範場域，根據各生活圈的需求持續推動類似計畫，並不斷改善區域內的公園綠地，打造更宜居、永續並兼具特色與舒適感的休憩環境。

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