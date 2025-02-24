桃園中壢體育園區蓋巨蛋 藍綠無黨民代都支持卻憂交通配套

桃園市中壢運動公園區段徵收工程計畫今天舉辦完啟用典禮，市長張善政宣布運動公園體育園區蓋巨蛋，與會的立委魯明哲及藍、綠、無黨市議員聽後均表示贊成、樂觀其成，建議市府必須事先評估做多大量體的巨蛋及道路系統、周邊交通運量須做好配套超前部署。

國民黨立委魯明哲表示，看到台北市大巨蛋發揮經濟效益，確實到了寒冷冬天、雨天幾天的賽事都能夠符合國際標準進行，現在很多縣市都在爭取蓋巨蛋，張善政市長也提出未來在完工的中壢運動公園體育園區9公頃用地蓋巨蛋，他個人支持，但要做什麼樣的量體、怎樣的功能，目標一定是要在未來能發揮最大功能的巨蛋，這是先決條件。

無黨籍市議員謝美英表示，中壢體育園區現行周邊路道設計，她不認為可以疏散未來巨蛋散場的人潮，將來雖有捷運站，但開始規畫設計的路幅不能重演中路重畫區停車位不足、路幅不夠寬的問題，否則在此蓋巨蛋，問題不這麼樂觀，且要避免淪為炒地皮，她個人支持蓋巨蛋，但是周邊道路要重新檢討拓寬或如何解決，園區周邊3處停車場只有220多個停車位遠遠不夠，試想巨蛋比賽散場人潮多少，道路設計不好周邊會卡死，將引起居民抗議。

民進黨市議員彭俊豪表示，中壢體育園區蓋巨蛋是地方期待，希望帶來舊城區新的發展，卻也擔心交通系統及聯外道路能否負荷，巨蛋量體多大，市府要趕快確定，也同時要評估巨蛋周邊道路系統承受度，避免造成地方交通問題。

國民黨市議員梁為超說，在南桃園欠缺大型流行音樂及運動場館，中壢9公頃的體育園區蓋巨蛋，他是樂觀其成，未來採用BOT模式要慎選適合的廠商進駐開發，有巨蛋對將來南區舉辦大型流行音樂演唱會或大型體育賽事都有正面的發展。