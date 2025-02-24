世界冠軍不能曇花一現！ 桃園千萬基金打造棒球人才庫

桃園發展棒球運動有成，多名12強好手出身桃園。桃園市長張善政去年在12強台灣奪冠後，有別於其他地方首長宣布將挹注1000萬元作為「棒球天使基金」，挹注棒球基層發展，讓世界冠軍並非曇花一現。市府已討論天使基金運用3大方向，包含提供棒球運動防護計畫補助等，基層教練也樂見其成。

桃園棒球天使基金以3大方向推動桃園棒球發展。體育局長許彥輝表示，市府計畫邀請在12強賽事中表現優異的桃園籍教練及選手，參與市內各項棒球賽事、頒獎典禮及專業講座，藉由他們的實戰經驗，為基層選手注入新能量。

第二項重點為三級棒球培訓計畫，市府將針對國小、國中及高中等各級棒球發展重點學校提供全面性的支援，補助內容包含教練費用、訓練器材添購，以及運動科學檢測服務等，提升基層訓練品質。

運動防護方面，天使基金規畫完整的防護計畫，市府將為三級棒球重點學校提供專業的運動防護資源，特別是在重要賽事或集訓期間，確保選手能在最佳狀態參與比賽。此外，也邀請專業運動防護師及學者至各校進行教育講座，提升教練團隊及選手的防護意識與知能。

許彥輝表示，桃園選手在12強賽事中展現的優異成績並非偶然，而是長期投資基層棒運的成果，透過天使基金的設立，市府期望能建立更完善的培育體系，讓桃園成為台灣棒球人才培育的重鎮。這筆基金不僅是對現役選手的支持，更是對未來棒運發展的重要投資，讓世界冠軍不只是一時的榮耀，而是持續發光發熱的實力展現。

龜山國小少棒隊去年拿下美國威廉波特世界少棒錦標賽銀牌，是我國知名的少棒勁旅，教練李政達說，桃園市在棒球項目的專任教練人數是全台最多，訓練費與器材費也相對充足，希望能夠透過天使基金招募到更多教練夥伴，讓有棒球經驗但並未繼續朝成棒、職棒發展的選手，能夠來到學校訓練小選手，厚實棒球教練人才庫。

李政達說，尤其龜山國小少棒隊學生多，除了正式編制的專任教練，也需要籌措各方經費或爭取補助外聘教練來照顧學生，若能獲得更多資源，穩定聘請教練來到學校發揮專長，長期來說是正向發展。

李政達也提到，運動防護相當重要，棒球隊學生若在校內擦傷，多以校護處理為主，或是在比賽時，由大會的防護員負責處理碰撞等身體傷害，非常肯定市府願意朝運動防護支援方向給予協助，也希望請專業人員巡迴各校辦理講座，讓學生從小就能建立防護觀念，學習當發生受傷情形時該如何面對，同時也能提供教練最新資訊。