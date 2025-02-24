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白沙屯媽祖限量版祈福奶嘴免費結緣 3月2日發放5000個

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖沙鹿聯誼會今年製作5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，預計3月2日上午9點至11點，在拱天宮香客大樓餐廳門口免費結緣發放，要搶要快。圖／駱調彬提供
白沙屯媽祖沙鹿聯誼會今年製作5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，預計3月2日上午9點至11點，在拱天宮香客大樓餐廳門口免費結緣發放，要搶要快。圖／駱調彬提供

三月瘋媽祖！苗栗縣知名的白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，今年期程雖較往年來的晚一些，但信奉媽祖的民間團體已開始熱身集氣，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會今年製作5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，預計3月2日上午9點至11點，在拱天宮香客大樓餐廳門口免費結緣發放，要搶要快。

有感於信眾對於媽祖婆的熱情，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會從2020年開始開始製作媽組奶嘴免費結緣，獲信眾反響很大，發放現場信眾紛紛爭搶拿回家實用或作紀念。

白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會每年都集資製作白沙屯媽祖專屬的奶嘴，今年同去年ㄧ樣製作5000個限量版祈福安撫奶嘴，預計3月2日上午9點至11點，在白沙屯拱天宮香客大樓餐廳門口發放，歡迎大家一起分享這個好消息，讓更多小寶貝一起來跟白沙屯媽祖婆結緣。

他說，近年來白沙屯媽祖沙鹿聯誼會製作的限量版祈福安撫奶嘴大受歡迎，每年都吸引全台信眾在發放當天ㄧ大早就前來拱天宮後方的香客餐廳大樓門口領取，把白沙屯媽祖婆的祝福愛帶回家，好讓小寶貝能平平安安的長大。

駱調彬也呼籲，要來領取的信眾，活動現場憑112至114年媽媽手冊（孕婦健康手冊）領取，認冊不認人，如果沒有時間前來可以委託朋友代領，每一個人一本限領一個，依排隊順序領取，如提前發完就提前結束。

白沙屯媽祖 聯誼 餐廳

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