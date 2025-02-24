中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

桃園市中壢運動公園區段徵收工程計畫由市政府斥資約30億元，歷時3年半開發73公頃完工，市長張善政今天上午主持該區徵工程完工啟用典禮，張善政宣布將在運動園區納入蓋巨蛋，目前正由顧問公司可行性評估中。

桃園市中壢運動公園區段徵收工程計畫為中壢後站最精華地區，涵蓋中壢 區環中東路二段、中山東路二段、龍岡路二段及龍慈路，總面積72.97公頃，源自縣府時期中壢市公所規畫，在鄭文燦前市府時期動工，斥資29.9億元、施工3年半完工。

該區段徵收工程用地，包括住宅區36公頃最大、體育區9公頃次之，其他包括商業區、國小、道路及公園綠地等用地，張善政與中壢藍綠民代、里長、居民見證區段徵收完工啟用典禮，張善政形容，此地是「代表中壢後站發展的重要里程碑」。

隨著世界棒球12 強及WBCQ棒球經典賽資格賽掀起國人愛棒球熱忱，桃園市政府也找顧問公司評估設計興建巨蛋體育場可行性，張善政當場宣布將在該運動公園體育園區納入巨蛋興建，他說，現在正顧問公司進行規畫顧問設計納入將來的體育場也就是巨蛋，目前前置作業由顧問公司規畫中，巨蛋的規模多大？需要評估周邊人口和桃園屆時運動設施的分布才能決定。