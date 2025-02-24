安全第一！明德水庫永春宮吊橋228封橋 縣府爭取改善

50年歷史苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋老舊，去年11月13日嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂釀災後，廟方決定今年2月28日封橋，縣府並提報5700多萬元改善計畫，爭取客委會核定補助。

阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂，造成遊客1死4傷意外，苗栗縣政府盤點全縣木棧道、架空平台及吊橋等類似設施安全，鎖定明德水庫永春宮吊橋，加強巡檢改善，廟方信徒大會最近決議，認為吊橋如果發生意外，誰也沒辦法負責，2月28日將封橋，屆時通往永春宮，可以繞經「明湖蘇堤」出入。

明德水庫1970年5月完工，永春宮在海棠島對外交通受阻，地方募款1975年新建吊橋，連接海棠島、縣道126線，供公眾通行，吊橋當時使用台灣中油公司油井的廢鋼纜，至今沒有汰換過，加上部分橋板腐朽，目前限制15人通行，但沒有強制性，以致有時超載，縣府基於安全理由，也希望封橋。

縣府文化觀光局指出，明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉OT案，及明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案，都預計下個月與民間業者簽約啟動，此外，明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫第一期經費2億7580萬多元，也將於3月動工，工期近2年。

明德水庫將成為觀光明日之星，勢必吸引大批遊客，政府協助永春宮吊橋改善有必要性，縣府去年12月提報計畫，希望客委會盡快核定並補助，5700多萬元汰換吊橋鋼索、抗風索及橋板等，有助觀光及安全性。