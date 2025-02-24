二二八和平紀念日3天連假 新竹市垃圾清運不打烊

二二八和平紀念日適逢三天連假（2月28日至3月2日），新竹市府今指出，為了提供民眾更便利的環境服務，新竹市環保局連假期間將維持正常垃圾清運作業，確保假期間市容整潔，讓民眾安心過連假。

環保局表示，二二八連假期間垃圾清運維持正常，2月28日（周五）和平紀念日與3月1日（周六）均照常清運垃圾，3月2日（周日）則採假日「定點、定時、定線」方式清運。提醒民眾依照既定時程妥善分類垃圾，並確實將一般垃圾、廚餘及資源回收物妥善包裝後交付垃圾車及資源回收車，共同維護環境整潔。

環保局呼籲，為維護市容美觀，請市民發揮公德心，避免隨意丟棄垃圾或製造髒亂，一同提升環境品質，共度乾淨舒適的二二八連假，讓竹市朝向宜居永續的低碳家園穩健前行。如有任何垃圾清運相關疑問，可撥打1999市民服務專線，或洽詢環保局清潔隊（服務電話：03-5388406轉9）。