桃園火災預防自治條例上路 今起存放9化學物質需申報

桃園市去年10月通過「火災預防自治條例」修正草案，將低溫冷凍倉儲等高風險場所納入管制。市府環保局公告，今起將9種爆裂物先驅化學物質，納入第一批高風險場所列管，業者需提供危險化學物質位置、存量、種類、維護、運作紀錄及圖資等資訊，供消防救災單位掌握，違者可處5萬元以上10萬元以下罰鍰，遲不改善者則列為優先拆除對象。

近年倉儲、工廠火災多，2022年發生延燒近一個月的美福大火後，桃市府多次呼籲中央針對「工廠管理輔導法」及「消防法」修法。

環保局代理局長葉孟芬表示，倉儲業存放化學品未申報導致的火災風險不亞於一般工廠，目前中央僅將工廠外附屬倉庫納入管制，尚未納管其他倉儲；因此桃園市去年通過「火災預防自治條例」修正草案，將自治條例第4條公告的爆裂物先驅化學物質高風險場所納入管制。

葉孟芬表示，9種爆裂物先驅化學物質包括硝酸銨、硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸銨鈣、硝基甲烷、疊氮化鈉、過氯酸銨、過氯酸鈉、磷化鋁，相關業者應依自治條例第9條規定，辦理申報登記並提報消防設施及防災改善方案，即使違章工廠也應於6個月內完成申報登記，違反者可依自治條例第17條最高處10萬元罰鍰，1年2次經限期改善，仍持續未改善列為優先拆除對象。

環保局表示，依自治條例規定，高風險場所於申請登記運作時，須將危險化學品種類、位置、數量等資訊告知外，若同時符合自治條例第13條、第15條規定者須製作危害辨識卡、建立重機具業者調度名單並採用防爆性能構造設備；市府也將持續推動第二批高風險場所擴大納管對象，建構韌性防災安全網。