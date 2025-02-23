桃園燈會落幕相約2026嘉義見 張善政：燈會創多項紀錄
2025台灣燈會今晚桃園圓滿落幕，隨著主燈「無限樂園」精彩奪目燈光秀，桃園市長張善政將象徵燈會傳承的燈籠交接嘉義縣後「熄燈」，張善政說，桃園燈會A18、A19燈區參觀達1500萬人次、13區配合小型燈區530萬人次，合計超過2千萬人次，經濟產值達270億元，更創機捷前2單日運量紀錄，「是歷來台灣燈會令人相當懷念的燈會」，期待明年嘉義台灣燈會一樣亮麗。
台灣燈會主燈區亮燈開展12天後，今天晚上舉辦閉幕典禮，由張善政、交通部觀光署長周永暉、嘉義縣副縣長劉培東連袂出席，隨著主燈「無限樂園」精彩奪目燈光秀後，由周永暉見證下，張善政將象徵燈會傳承的燈籠交給劉培東接下，象徵2026 台灣燈會將在嘉義精彩傳承。
張善政表示，燈會加上試營運17天很快過去，看今天下雨看燈會的人絡繹不絕，A18、A19燈區參觀達1500萬人次、13區配合小型燈區530萬人次，總共超過2000萬人次，經濟產值達270億元，機捷運量創一天最高27萬及次高22萬人次，有史來首次與google map合作即時交通資訊協助民眾導流，首次引進寶可夢卡比獸、皮卡丘、進擊的巨人的IP是過去少見，吸引排隊駐足，在大家投入下造就成功燈會，「是歷來台灣燈會令人相當懷念的燈會」，期待明年嘉義燈會亮麗可期。
劉培東表示，明年2026台灣燈會在嘉義，將延續桃園燈會發光把台灣燈會傳統照亮，嘉義在2007及2018辦過台灣燈會，明年2026延續執行，嘉義一直在變、一直在起飛，從農縣到農工科技大縣脈絡，將是2026台灣燈會要傳達的蛻變、躍進的精神，希望明年台灣燈看到不一樣的嘉義。
周永暉表示，今年桃園燈會以雙展區展現不同以往的主題特色，在國家門戶、桃園航空城呈現36 年求新求變的燈會，感謝過去一年大家籌辦燈會的付出，桃園燈會將精彩呈現世人眼前，成果被Discovery肯定為全球最佳節慶活動、世界十大夜景遺產美譽，台灣燈會成世界夜間經濟發展活動指標，成為各縣市地方燈會燈意的火車頭，感謝大家過去一年的付出打造美好燈會，明年相約2026台灣燈會嘉義見。
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