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台灣燈會閉幕 遊客逾2千萬人次

聯合報／ 記者曾增勳朱冠諭／桃園報導
台灣燈會昨天最後一天，受到下雨及隔天上班日影響，皮卡丘燈區作品人潮不如預期。記者曾增勳／攝影
台灣燈會昨天最後一天，受到下雨及隔天上班日影響，皮卡丘燈區作品人潮不如預期。記者曾增勳／攝影

2025台灣燈會昨晚閉幕，不少遊客把握最後時間造訪主燈區欣賞璀璨燈光秀，由於寶可夢IP燈區不延展，也陸續湧入人潮冒雨參觀拍照，17天活動累計2千萬人次造訪賞燈。台灣燈會雙展區鄰近機場捷運，加速衝高機捷運量，今天將破2億人次搭乘。

台灣燈會睽違9年重返桃園，今年以「光聚千塘串桃園」為主題打造雙展區。但桃園青埔地區昨天下午細雨綿綿，加上隔天是上班日，主燈區與寶可夢展區雖陸續湧入遊客，但不如預期多。

桃市府指出，台灣燈會包括5天試營運加上主燈開幕以來12天，共吸引超過1500萬人次到訪、13行政區響應燈區逾530萬人次，合計逾2千萬人次。

在台灣燈會的助攻下，機場捷運繼15日創下全日27萬人次搭乘紀錄後，前晚5時到8時尖峰運量10萬2823人次，也是歷史新高，好在疏運措施奏效，尖峰時刻出站時間維持3.5分鐘，未見壅塞。桃捷公司也統計，截至昨晚6時，機捷累計運量達1億9989萬7025人次，預估今天將破2億人次。

一名日本遊客昨帶著一家5口冒著細雨參訪寶可夢燈區，他說，他來自日本，聽到桃園的台灣燈會有寶可夢燈會特來參訪。來自新北的廖先生也趁最後1天帶孩子，來看寶可夢和進擊的巨人。台灣燈會明年移師嘉縣。

台灣燈會 寶可夢 機場捷運

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