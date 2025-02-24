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李騰清古禮祭典 爭無形文資保存

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影

苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫昨天祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，及御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景，擺出的站雞、站鴨等牲醴也難得一見，將爭取無形文化資產認證保存。

李騰清宗族從大陸廣東省梅縣來台，李騰清是來台第二世，生於1801年，在世時是名醫德高望重，1887年（清光緒13年）過世時五代同堂，地方呈報表揚，2年後御准旌表「五世同堂」，匾額原在牌樓在騰清公祠入口處牌樓，但牌樓毀於1935年中部大地震，匾額則保存在公廳上。

子孫百餘年來遵照古禮祭祖，昨天在騰清公祠由百歲人瑞宗長敲鑼開始，傳報詔書員（報馬仔）敲鑼到公祠前，掃角隊接迎騎馬武官、乘轎文官，武官下馬、文官下轎，宣讀光緒皇帝下詔御准旌表五世同堂，李騰清派下代表跪迎聖旨。

苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影

值得一提的幾乎失傳的客家牲醴，其中站雞、站鴨，有庇佑子孫起家之意，並裝飾有如新娘、新郎相親相愛。

騰清公祠因具地區性建造物特色，去年獲縣級歷史建築認證，李騰清生前於1870年（清朝同治3年）由銅鑼至通霄發展，也為客家移民二次遷移發展獲旌表見證，不少文資委員昨天到場觀禮，都有感祭典別具意義。

客家 歷史建築

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