星期評論／受教權矮人一截 誰來拉苗栗一把

苗栗縣許多學子15歲之齡就必須往返新竹縣、市求學，受教育權長期遭漠視；桃竹苗大矽谷計畫帶來契機，各界力拚爭取設立苗栗科學實驗中學的背後其實盡是心酸，亟待中央正視苗栗縣教育資源矮人一截的窘境。

國中教育會考苗栗縣及新竹縣、市同區，家長望子成龍、望女成鳳心理，及競爭力等考量，大多數拔尖學生選擇就讀竹科實驗高中、新竹高中或新竹女中，及今年要招生的陽明交通大學附屬竹北高中，可以理解也是必然，但對於苗栗縣學子而言，就是相對不公平。

苗栗縣長鍾東錦是過來人，他至今印象深刻，當年必須搭一早6時的苗栗客運，從南庄鄉大南埔上車，新竹火車站下車已是7時10分，還要快步走到竹中，才有辦法趕在7時半到校不遲到。鍾的通學經驗至今沒有多大變化，苗栗一些家長也擔憂如果讓孩子住校，無法照顧好自己，都是兩難。

「不要重蹈我的覆轍」，鍾東錦以苗栗縣大家長心情念茲在茲，今年新春宮廟祈福向神明許願，率團隊拜會教育部政務次長張廖萬堅，並透過管道轉達給賴清德總統，苗栗縣家長協會也成立促進會，疾呼苗栗實中設立的必要性及迫在眉睫。

受教權是人權重要指標，苗栗縣至少在高中3年不平等昭然若揭，更別論爭取苗栗實中預定地的苗北地區，近年來快速發展，加上新竹市、竹北市的外溢效應，一些學校學生甚至已經飽和，被迫在組合屋上課的窘況。

此外，竹苗區國中教育會考117學年度將有重大變革，計分將改為5級分加7積點制，偏鄉弱勢總積分加1分，去年討論時，苗栗縣堅持3級分制，但孤掌難鳴，新制將對偏鄉、弱勢考生造成衝擊。

教育是樹人的工作，也是翻轉人生的力量，國中、高中正值重要學習階段，中央要正視苗栗縣需求及地方心聲，及早核定啟動苗栗實中設立，或祭出更好方案：況且就近入學已是政策趨勢，苗栗縣教育環境若再不改變，苗栗縣學子恐怕從國中階段就得赴外縣市就讀，更是情何以堪？